Служба занятости займется трудоустройством уволенных работников ДСК

Превентивный мониторинг рынка труда республики, организованный службой занятости, подтверждает факт планируемого высвобождения 127 работников Домостроительного комбината в городе Якутске.

Службой занятости составлен план мероприятий по содействию в трудоустройстве каждого гражданина, 8 из которых это инженерно-технические работники, 119-рабочие и специалисты среднего звена. Все работники, находящиеся под риском увольнения, имеют специальности, которые наиболее востребованы на региональном рынке труда: это отделочники, машинисты мостового крана, слесари по ремонту оборудования. Напомним, что на текущий момент в республиканской базе вакансий имеется 16 945 вакансий, в том числе 1191- в строительной отрасли, 286 из которых в городе Якутске. Имеющиеся вакансии будут предложены высвобождаемым работникам, включая 35 гражданам пенсионного возраста. Кроме этого, работодателю направлены предложения об участии в программе дополнительных мер, направленных на снижение напряженности. У работников, находящихся под риском увольнения, есть возможность пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств федерального бюджета. Кроме этого, индивидуально будут рассмотрены вопросы о возможности выйти на досрочную пенсию 6 гражданам предпенсионного возраста. Все государственные услуги в сфере занятости населения будут предоставлены гражданам, находящимся под риском увольнения, в рамках выездных консультаций Фронт-офиса «Моя Работа».