Скандал вокруг чемпионата Якутии по вольной борьбе!

В эти выходные – 8 и 9 января состоится чемпионат республики – 2022 по вольной борьбе – любимому спорту якутян. Чемпионат памяти Н.Н. Тарского пройдет в Нижнем Бестяхе в новом спортивном комплексе «Парус». Соревнования пройдут среди мужчин в 10-ти весовых категориях.

Инстаграм Спорт Якутии регулярно публикует сборные каждого улуса.

Фото из соцсети.

Телеграмм-каналы обратили внимание на состав сборной Сунтарского улуса. В весе 65 кг был заявлен Николай ОХЛОПКОВ, легионер сборной Румынии, призер чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет (2018), чемпион Румынии и чемпион Европы 2020 года.

В прошлом году Николай Охлопков оказался в центре скандала. Министр спорта Якутии Иннокентий ГРИГОРЬЕВ заявил, что этот спортсмен больше не будет выступать, так как своим поступком «дискредитировал спортсменов спортивной борьбы республики». В то же время, министр Якутии отметил, что не в компетенции республики отменить спортивные регалии борца, так как они регламентируются положением о единой всероссийской спортивной квалификации, которое не имеет обратной силы.

Фото из соцсети.

Напомним, что 18 марта 2020 года в Сунтаре была убита 19-летняя Алена АНАНЬЕВА. 25-летний молодой человек девушки Айсен КОНОБУЛОВ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко ее избил, приревновав к своему другу Николаю ОХЛОПКОВУ. Он бил ее кулаками, ногами, металлическими стульями и деревянной шваброй, затем облил девушку кипятком. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Причиной ее смерти стал термический ожог III степени, осложнившийся ожоговым шоком.

Фото из соцсети.

28 декабря 2020 года Верховный суд Якутии приговорил Айсена Конобулова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Родные убитой не согласились с решением суда и подали апелляцию, потребовав максимального срока наказания в виде 19 лет лишения свободы. Прокуратура республики в апелляционном представлении также выразила свое несогласие с признанием судом в качестве смягчающего вину Конобулова обстоятельства в виде аморального поведения потерпевшей. По мнению матери Алены, именно со слов и показаний Охлопкова и Конобулова суд и присяжные восприняли поведение ее дочери как аморальное. В своем обращении к Айсену НИКОЛАЕВУ она отметила, что ее дочь оклеветали, пользуясь тем, что ее нет в живых. Она назвала Охлопкова зачинщиком и возможным соучастником преступления.

Обращение матери убитой к главе республики опубликовал News.Ykt.Ru, подробно освещавший событие.

В тот злосчастный день Конобулов А.А. и Охлопков Н.П. распивали алкоголь в честь получения очередного титула последнего. При этом Охлопков Н.П. стал «спонсором» и передал Конобулову А.А. денежные средства на спиртное. Они всю ночь распивали спиртное, заказывая его у ночных продавцов. Как установлено органами следствия, в ту ночь Охлопков Н.П. приставал к лицам женского пола и предлагал переспать с ним. В ходе распития Охлопков Н.П. до того напился, что испражнился в штаны. Как поясняет свидетель Конобулова Л.А., услышав плач своей двухлетней дочери, она зашла в комнату, где спала дочь, и увидела Охлопкова Н.П. полуголым в постели рядом со своим ребенком и выгнала его. Впоследствии в трусах малолетней девочки были обнаружены эпителии Охлопкова Н.П. Далее, проснувшись под утро, они вновь продолжили распивать оставшееся спиртное. Между 8-9 часами утра Конобулов А.А. уснул, а когда проснулся, обнаружил Охлопкова Н.П. лежащим на моей дочери. Конобулов А.А., решив, что моя дочь изменила ему, начал ее жестоко избивать. Что делает Охлопков Н.П., который видит все это? Он просто-напросто, как последний трус, наскоро одевшись, убегает! Это никак невозможно понять… Как титулованный борец, имеющий возможность остановить преступника, может поступить так?! Почему он не помог беззащитной хрупкой девушке, которая попала в такую ситуацию по его вине? Он даже не пытался помочь! А оставил ее в опасности! Ведь он реально мог остановить Конобулова А.А. как друг, как спортсмен, ну, наконец, как мужчина. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, в крови моей дочери обнаружен этиловый спирт в 2,92 промилле, что соответствует сильной степени опьянения, из чего следует, что моя дочь находилась в беспомощном и бессознательном состоянии, чем и воспользовался Охлопков Н.П. Из его собственных показаний известно, что он совершил действия сексуального характера в отношении моей дочери. Но органы следствия посчитали данный факт недостаточным для возбуждения уголовного дела в отношении Охлопкова Н.П. и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем самым дали повод оклеветать мою дочь, пользуясь тем, что ее нет в живых, вплоть до включения в судебный приговор якобы аморальности, что не соответствует действительности.

Как бы то ни было, Охлопков полностью ушел от уголовной ответственности.

Фото News.Ykt.Ru

По итогам 2020 года Николай Охлопков был признан в родном Сунтарском улусе «Спортсменом года» — 2020.

Однако репутационные риски он понес самые серьезные.

По словам министра спорта Якутии, по факту аморального поведения спортсмена была проведена служебная проверка. Она выяснила, что вольник нарушил несколько пунктов республиканского кодекса чести спортсмена. В октябре 2020-го Охлопков был уволен из республиканского центра спортивной подготовки сборных команд, также его исключили из состава сборной команды Якутии по вольной борьбе. Его финансовое обеспечение как спортсмена аннулировано.

В настоящее время Охлопков Н.П., имеющий гражданство Румынии, живет и тренируется в городе Бухарест. В Республике Саха (Якутия) и Российской Федерации в качестве спортсмена он уже выступать не будет, так как своим поступком дискредитировал спортсменов спортивной борьбы республики», — говорилось в письме министра спорта Якутии.

И вот, в эти дни выяснилось, что тот самый Николай Охлопков заявлен в составе сборной Сунтарского улуса на чемпионат Якутии 2022 года. Событие вызвало резонанс в интернете, якутяне потребовали объяснений от министра спорта. Вскоре инстаграм Спорт Якутии разместил обновленный состав сборной Сунтарского улуса на чемпионат республики. В списках обновленного состава команды Сунтара Николай Охлопков не значится.

Благодаря бдительности общественности, в чемпионате по вольной борьбе памяти Н.Н. Тарского примут участие только те, кто блюдут спортивный кодекс чести спортсмена Якутии. Век спортсмена в большом спорте короток. Тем важнее понимать, что спортсмен должен быть не только тренированным, сильным и техничным, но и благородным, честным и справедливым.