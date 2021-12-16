Ситуацию в Олекминске держит на контролем МинЖКХ

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) держит на контроле ситуацию по теплоснабжению жилых домов в Олекминске, отапливаемых котельной «ОГАТП». 16 декабря заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Шувалов провел оперативный штаб по теплоснабжению в Олекминске и обеспечения углем поселка Иенгра Нерюнгринского района.

По информации первого заместителя главы Олекминского района Николая Кузнецова, 14 декабря в котельной «ОГАТП» вышли из строя два котла из пяти. В ночь с 15 на 16 декабря после ремонта запустили четвертый котел, однако несмотря на предпринятые меры в работе котлов отмечаются нарушения, которые не позволяют наладить стабильный рабочий режим. В настоящее время в работе три котла. К котельной подключено 32 жилых дома, в которых проживает порядка 500 человек. Как отметили в администрации района, температура в квартирах колеблется от +9 до +15 градусов.

Отметим, что с текущего года котельная «ОГАТП» передана на обслуживание ИП Лыткин А.В, в связи с тем, что ранее обслуживающая организация ООО «Экогрупп» не могла обеспечить должную работу котельной.

«Котлы с большим износом – периодически, поэтапно выходят из строя, поэтому производятся ремонтные сварочные работы. Эффект КПД не могут выдать, насосная группа работает, а теплоноситель на выходе из котельной не может нагнать необходимую температуру», — пояснил Николай Кузнецов.

Для обеспечения стабильной работы котельной и возможности проведения ремонтных работ принято решение о содействии со стороны ГУП «ЖКХ РС (Я)» в предоставлении резервного котла мощностью 1,7 МВт на условиях возмещения.

Дмитрий Шувалов поручил ресурсоснабжающей организации незамедлительно приступить к установке котла и для оперативного проведения работ наладить посменную круглосуточную работу.

«Подготовку для установки котла необходимо начать сегодня», — отметил замминистра.

Дополнительно содействие в разрешении ситуации окажет Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности РС (Я).

Также в ходе Оперштаба рассмотрели вопросы обеспечения угольным топливом котельных в поселке Иенгра Нерюнгринского района. По информации первого заместителя главы Неюнгринского района Анны Лысенко, в поселке Иенгра возникли проблемы с углем для котельных ООО «МП КК НР». В данное время используется уголь, который не соответствует техническим характеристикам установленных котлов, по этой причине котельная не может нагнать температуру по утверждённому температурному графику. В данное время ведется работа с поставщиками угля, которые могли бы обеспечить поставку топлива соответствующей марки.

Заседания оперативного штаба будет проводиться ежедневно до разрешения ситуации.