Силы федеральной Авиалесоохраны покидают Якутию — обстановка стабилизировалась

В связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами Якутию в эти дни начнут покидать федеральные силы лесопожарных формирований. С начала августа количество возгораний сократилось в 10 раз — со 100 до 10.

Напомним, в рамках межрегионального маневрирования на территорию республики прибыло 378 сотрудников лесопожарных формирований из различных регионов страны.

На заседании оперштаба руководитель республиканской Авиалесоохраны Владимир Леонов сообщил, что завтра 60 человек вернутся в Приморскую авиабазу, 19-го августа — 90 человек в Читу. На следующей неделе запланировано убытие парашютистов-десантников из Бурятии.

На вечер 16 августа в Якутии действуют 10 лесных пожаров на площади 56 133 га: 5 — в Усть-Майском районе, 2 — в Среднеколымском районе, по 1 — в Нижнеколымском, Оймяконском, Олекминском районах.

Обслуживаются 3 пожара.

Большинство сил переброшено в Усть-Майский район, где тушатся крупных 2 пожара. Сложная ситуация с пожаром в 13 км от Усть-Маи. В районе сейчас работают 529 человек. Еще 100 человек прибыли вчера.

42 человека тушат возгорание в Олекминском районе. Прироста по площади там нет, сегодня идет дождь. Проведены работы по кромке, завтра планируется локализация.

Тем временем, на территории республики продолжает действовать режим ЧС федерального значения. Решение о его отмене Рослесхоз направит на рассмотрение комиссии правительства РФ.

Остается режим ЧС муниципального характера в Усть-Майском районе.