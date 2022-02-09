Семен Трофимов об инциденте с блогером Сусанной Рожиной

Семен ТРОФИМОВ, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) ответил на вопрос SakhaLife о задержании блогера Сусанны РОЖИНОЙ:

На данный момент администрация главы и правительства Республики Саха (Якутия) не располагает полной и достоверной информацией о действиях правоохранительных органов в отношении Сусанны Рожиной. Комментарии могут быть озвучены после получения исчерпывающей информации.

Напомним, что сегодня вечером стало известно о задержании в гостинице «Полярная звезда» блогера Сусанны Рожиной при передаче ей меченых купюр. Источник в правоохранительных органах сообщает, что блогер вымогала взятку в 50 миллионов, по другим данным, 40 миллионов рублей. Сообщается, что заявление в правоохранительные органы написала риэлтор Гульнара МИХАЙЛОВА.

Осенью 2021 года на встрече Айсена НИКОЛАЕВА с журналистами и блогерами в поселке Октемцы Хангаласского улуса, Сусанна задала вопрос, будут ли выделяться гранты главы республики не только СМИ, но и блогерам. Ил Дархан ответил утвердительно. И в конце 2021-го Сусанна Рожина стала одним из немногих блогеров, впервые получивших грант главы республики. Она выиграла грант в максимальную сумму — один миллион рублей по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Блогер заверила, что грантовый миллион пойдет на создание ютуб-канала о путешествиях по Якутии.

Когда 9 февраля распространилась новость о задержании блогера Рожиной, общество восприняло эту информацию неоднозначно.