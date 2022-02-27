Сегодня в Якутии знаменательный день

Традиционно в последнее воскресенье февраля в Якутии отмечается Национальный день здоровья. Он был установлен в 2000 г. в целях утверждения здорового образа жизни и его роли в повышении благосостояния народа в XXI веке.

С датой якутян поздравил Айсен НИКОЛАЕВ. Глава Якутии отметил, что народосбережение находится среди высших национальных приоритетов государственной политики нашей страны. 2021 год в РС(Я) был объявлен Годом здоровья, работа продолжается в рамках Десятилетия здоровья, намеченном на 2021-2031 гг.

В Год 100-летия Якутской республики будет введен в строй крупнейший на Дальнем Востоке и за Уралом кардиологический центр, строится онкологический центр. Приоритетным объектом стала республиканская инфекционная клиническая больница. Готовятся кадры в ведущих медицинских центрах страны и мира.

Айсен Николаев отметил то, что «наши граждане стали ответственнее относиться к вопросам здоровья. Ежегодно в республике увеличивается количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Нужно, чтобы это отношение стало традицией, которую мы сможем передать будущим поколениям якутян. Во главу угла поставлена безусловная ценность здоровья каждого жителя Якутии. Здоровья, которое определяется образом жизни в нашем суровом климате, качеством окружающей среды и доступностью здравоохранения».