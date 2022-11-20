Сегодня телебашня в Якутске окрасится в зелёный цвет

Якутия присоединится к Всероссийской акции «Сохраним лес». В воскресный вечер 20 ноября видовые башни в 28 российских городах окрасятся в зеленый цвет, символизируя поддержку восстановления лесов в нашей стране.

В Якутске новая «экологическая» подсветка телевышки зажжется в 18:00.

В республике в рамках акции «Сохраним лес» в 2022 году высажено более 35 тысяч саженцев сосны обыкновенной, из них — на территории Верхневилюйского лесничества — 20 тысяч штук, на территории Хатыминского участкового лесничества в Нерюнгринском районе — 3 тысячи саженцев сосны обыкновенной, в Горном районе — 12 тысяч, прибывших из Иркутской области, и на территории Якутского лесничества — 300 саженцев сосны. Саженцы сосны для высадки в республике направил лесопитомник компании «Растим лес» Хабаровского края, а также Иркутская область.

«Мы должны думать о восстановлении лесов. Для этого в Якутии нужно создавать лесопитомники, где мы будем высаживать саженцы лиственницы и сосны и позднее сажать их на территориях, которые требуют восстановления. Причем не только пострадавших от пожаров, но и после промышленного освоения», — считает Глава республики Айсен Николаев.

Сегодня зеленую подсветку телебашен можно будет наблюдать в Москве, Белгороде, Брянске, Воронеже, Грозном, Казани, Калуге, Костроме, Кызыле, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Пятигорске, Сочи, Саранске, Самаре, Саратове, Туле, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске и Ярославле.

Подсветить акцию «Сохраним лес» – в буквальном смысле – организаторы решили после знакового для экологического проекта события: посадки 70 миллионов деревьев по всей России. Именно эту цифру озвучил оргкомитет на старте акции в сентябре, когда регионы только начинали подключаться к лесовосстановительной кампании. Теперь о совместной достигнутой цели россиянам будут напоминать фасады телебашен. В светодизайн городских сооружений впишут и само название: «Сохраним лес».

Ключевое событие акции – посадка юбилейного дерева – состоится 20 ноября в Чеченской Республике. В Ассиновском лесничестве торжественно высадят акацию. Дерево станет символом того, что «Сохраним лес» перешагнул долгожданную отметку для выполнения плана осенней кампании и продолжил расширять площади лесных территорий: в этот день в регионе на двух гектарах высадят более 6 тысяч молодых деревьев.

По словам заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Аноприенко, яркая зеленая иллюминация видовых башен Российских городов в честь достижения отметки в 70 миллионов деревьев станет запоминающимся завершением четвертого сезона экоакции «Сохраним лес». Цель акции в 2022 году достигнута. Несмотря на это, южные регионы нашей страны продолжат коллективные акции по высадке деревьев, погодные условия позволят это делать вплоть до середины декабря.