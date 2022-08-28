Идут выборы главы села Соболох

Сегодня, 28 августа, ровно в 8.00 утра открылся избирательный участок в села Соболох Момского улуса и началось голосование на досрочных выборах главы муниципального образования «Соболохский национальный наслег» Момского улуса (района) Республики Саха (Якутия).

Выборы были назначены решением наслежного Совета депутатов от 7 июня в связи с прекращением полномочий главы на основании личного заявления.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории муниципального образования «Соболохский национальный наслег» Момского улуса (района) Республики Саха (Якутия), составляет 211 человек.

Голосует Старостина Тамара Васильевна 75 лет, Почётный работник сельского хозяйства Якутии.

Досрочное голосование избирателей началось 18 августа 2022 года и завершилось 27 августа. Всего досрочно в помещении участковой избирательной комиссии проголосовали 12 избирателей (5,6%). Запечатанные конверты с бюллетенями были вскрыты сегодня перед началом голосования и в присутствии членов избиркома, наблюдателей, пришедших на выборы избирателей помещены в стационарный ящик для голосования.

Голосует Тарабукина Розалия Романовна. Мать-героиня, вырастила 10-х детей.

В избирательные бюллетени включено 3 кандидата:

-Абрамов Артем Лаврентьевич, 1992 г.р., старший инженер Управления по сервису Дальневосточного банка Сервисного департамента, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Винокуров Амир Муратович, 1992 г.р., оператор ЭВМ МБОУ «Момская СОШ», самовыдвижение;

— Павлов Эрик Геннадьевич, 1996 г.р., начальник ПТО ГУП ЖКХ Момский филиал, самовыдвижение.

На избирательный участок пришла самый пожилой избиратель села Старкова Евдокия Константиновна. Ей исполнилось 85 лет, ветеран труда, ее детские годы пришлись на годы Великой Отечественной войны. Несмотря на свой возраст, Евдокия Константиновна сохранила интерес к общественной жизни, живой ум, она прекрасный собеседник.

Ход выборов контролируют наблюдатели от Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Явка на досрочных выборах главы муниципального образования «Соболохский национальный наслег» Момского улуса (района) по состоянию на 15.00 часов местного времени составила 35,07 %.