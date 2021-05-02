Сегодня день рождения замминистра, руководителей, тренера и звезды эстрады

Сегодня, 2 мая отмечает свой день рождения Марианна Семеновна ВАСИЛЬЕВА, заместитель министра финансов Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 59 лет Целестину Яновичу ЦЮХЦИНСКОМУ, основателю школы боевых искусств Ген-Син-Кан, президенту международной федерации боевых искусств Ген-Син-Кан, обладатель титула Сихан и 6 дана, заслуженному тренеру Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Светлана Тарасовна КЫНАКЫТОВА, генеральный директор ОАО «Якутский хлебокомбинат».

2 мая исполнилось 63 года Владимиру Андреевичу СОТНИКОВУ, руководителю ГКУ РС (Я) «Республиканский центр медицины катастроф».

В этот же день исполнилось 56 лет Аскалону Николаевичу ПАВЛОВУ, звезде якутской эстрады.

Сегодня исполнилось 46 лет Владимиру МИШУКОВУ, координатору ЛДПР в Верхоянском улусе.

2 мая отмечает свой день рождения Мария Петровна КОСМОЛИНСКАЯ, заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), художник по костюмам киностудии «Мосфильм» у режиссера Акира КУРОСАВА («Дерсу Узала»).

В этот же день исполнилось 60 лет Алексею Максимовичу СКОБЕЛЕВУ, известному предпринимателю.