Сегодня день рождения многоборца, режиссера, юриста, писателя и руководителей

Сегодня, 22 июня исполнилось 45 лет Ивану БЕЛОЛЮБСКОМУ, титулованному спортсмену, исполнительному директору Федерации многоборья Якутии.

В этот же день исполнилось 46 лет Сергею Станиславовичу ПОТАПОВУ, театральному режиссеру и сценаристу.

Сегодня исполнилось 78 лет Вильяму Очировичу ИВАНОВУ, заслуженному юристу Якутии, председателю республиканского совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха (Якутия).

22 июня исполнился 81 год Павлу Григорьевичу ХАРИТОНОВУ – ОЙУКУ, народному писателю Якутии, прозаику, критику, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 52 года Анатолию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, владельцу стоматологической клиники «Виват», заместителю председателя татарской общины «Туган як» в Якутии.

Сегодня отмечает свой день рождения Пелагея Николаевна СЛЕПЦОВА, отличник культуры и печати Республики Саха (Якутия).

22 июня отмечает свой день рождения Ирина Юрьевна ПОДМАЗКОВА, директор Юно-якутского технологического колледжа.