Сделано в Якутии: На открытии креативного пространства презентован древнейший сосуд якутов

15 апреля в новом салоне национальной посуды и сувениров “KAMELEK HOME» по ул. Орджонидзе, 56 состоялось торжественное открытие креативного пространства народных мастеров «Сделано в Якутии». Было многолюдно, приподнято, празднично. Поздравить лидера проекта Ольгу ГРИГОРЬЕВУ – КАМЕЛЕК и ее команду пришли многие.

Креативное пространство призвано объединить и продвигать работу народных мастеров всей республики. Этот проект был задуман еще три года назад. Но по всем известной причине — пандемии, был приостановлен. Теперь трудом и волей своих инициаторов: торгово-производственной компании “KAMELEK HOME» и Ассоциации предпринимателей «Сделано в Якутии» он воплощен в жизнь. Уже в день открытия в павильоне были представлены работы мастеров из разных улусов Якутии: Нюрбинского, Тааттинского, Верхневилюйского и Горного.

Компания “KAMELEK HOME» — это не только создание и продажа традиционной посуды, утвари и сувенирной продукции, но и целая общественная организация со своей глубокой философией. Они стремятся сохранять, развивать и пропагандировать якутскую национальную культуру во всем ее многообразии. «Камелек» и раньше часто проводил мастер-классы по различным народным ремеслам. В новом открывшемся павильоне обучения будут проводиться в еще более активном режиме, постоянно привлекая новых мастеров и расширяя круг изучаемых промыслов. Планируются также лекции по духовности, истории и культуре народа Саха. Уже состоялись встречи с мастерами по выкройке национальной одежды, росписи и лепке из глины.

Прямо во время мероприятия в честь открытия креативного пространства народных мастеров «Сделано в Якутии», гости могли своими глазами наблюдать за работой мастера гончарного дела Кристины ЯКОВЛЕВОЙ. Под ловкими, умелыми руками мастера, из куска глины и гончарного круга родились уже готовые изделия: камелек, чаша и другие!

Глиняная мастерская «Камелек» работает с 2013 г. и спрос на изделия растет с каждым годом. Посуда и утварь из глины — это чистые, функциональные и экологичные изделия с многовековой историей. Глину собирают прямо здесь, в Якутии. Издревле люди почитали землю со своей родины и в долгие поездки брали с собой для защиты. Теперь, это стало так просто, можно просто положить в багаж свою глиняную чашку “KAMELEK HOME»!

Руководитель — директор компании «Камелек» и инициатор Ассоциации «Сделано в Якутии» Ольга ГРИГОРЬЕВА и почетные гости — замминистра промышленности и геологии Андрей СЫЧЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав предпринимателей РС(Я) Альбина КЫЧКИНА и Петр ЕФИМОВ от имени министерства экономики РС(Я), под аплодисменты собравшихся разрезали алую ленту. Уруй-Айхал новому креативному пространству!

Гостей с порога захватывало в атмосферу аутентичное звучание национальных инструментов кыл-кылысах в исполнении лауреата многочисленных международных, всероссийский и республиканских конкурсов ансамбля «Кыл Саха».

По древней якутской традиции провел благословенный обряд алгыс народный артист РФ Дмитрий АРТЕМЬЕВ в сопровождении прекрасных девушек и юношей в белых одеяниях. Чарующими звуками хомуса украсила мероприятие заслуженная артистка РС(Я), лидер легендарной группы «Айархаан» Альбина ДЕГТЯРЕВА.

Основатель ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр ПАВЛОВ и именитый дизайнер ювелирных украшений Саргылаана БАРАХОВА — ЫМЫЫ поздравляя, вручили Ольге Григорьевой оберег для нового павильона с эксклюзивным дизайном — серебряным камельком.

Поздравили “KAMELEK HOME» со знаменательной датой министерство предпринимательства торговли и туризма, Василий ПАК от имени народных мастеров и Дмитрий ОСИПОВ от Национального Центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх».

Ольга ГРИГОРЬЕВА представила своего дорогого учителя, известного журналиста, педагога и философа Анатолия Николаевича ПАВЛОВА — ДАБЫЛ. Вместе с ним, руководитель компании презентовала абсолютно новое изделие от “KAMELEK HOME» — кэриэн ымыйа. Это древнейший сосуд якутов, известный науке. Если чороон используется для подношений верховным божествам — Аар Айыы и священных праздников, то кэриэн ымыйа — символ мира и объединения. Для этого сакрального глиняного сосуда используется не обычный, а древний молочный обжиг, при котором изделие приобретает красивейший коричневый оттенок.

Руководитель компании подчеркнула, что когда власть, бизнес и общество работают сообща, то добиваются поразительных результатов. Ольга ГРИГОРЬЕВА и вся ее дружная творческая команда уверены, что в сегодняшнее непростое время не стоит сидеть сложа руки и предаваться унынию. Нужно незамедлительно начать действовать, пробовать, искать новые пути! Все испытания и сложности покоряются людям с горящими сердцами, готовым трудиться и думать. Так, компания вместе со своими партнерами уже работают над следующим шагом — освоением местных природных материалов, пригодных для строительства. Компания “KAMELEK HOME» в очередной раз доказывает свой девиз: Возрождая традиции — стремиться в будущее!

Креативное пространство народных мастеров “KAMELEK HOME» открыт в Якутске по ул. Орджонидзе, 56.