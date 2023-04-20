Сборная России по биатлону проведет тренировочные мероприятия в республике

Российские биатлонисты проводят тренировочные мероприятия в Алдане.

С 2014 года, когда лыжно – биатлонный комплекс был зарегистрирован в Федеральном реестре спортивных объектов для подготовки национальных команд, ежегодно Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России проводят учебно – тренировочные сборы российских команд в лыжно — биатлонном комплексе РСШОР по лыжному спорту в начале октября.

В 2023 году, специалистами национальной сборной команды по биатлону, было принято решение начать внесезонную подготовку и завершить «снежный» этап сезона в Якутии.

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Михайлович Каминский и тренер по стрелковой подготовке Максим Геннадьевич Максимов, сразу по прибытии провели два семинара для тренеров команд из 17 – ти субъектов Российской Федерации, которые участвовали во всероссийских соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий — Skimir»

Тренировочные мероприятия группы Юрия Михайловича Каминского продлятся до 28 апреля.

В группе, которая прибыла в Алдан 16 апреля — победитель Кубка IBU, обладатель «Большого хрустального глобуса» Кубка Европы, чемпион Кубка России, текущего сезона, Александр Корнев и спортсмен, из лучшей рейтинговой 10-ки биатлонистов России, Емерхонов Евгений.

Сборная команда России по биатлону проведёт тренировочные мероприятия по стрелковой подготовке и традиционные контрольные тренировки. Так же, российские биатлонисты, примут участие в республиканских соревнованиях «Алданский марафон», которые стартуют на трассе лыжно – биатлонного комплекса 21 апреля.

20 апреля в РСШОР по лыжному спорту встречают олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России Никиту Крюкова и мастера спорта международного класса Антона Гафарова

Легендарные российские лыжники проведут мастер – класс для юных лыжников, мотивационные беседы и семинар для спортсменов и резервистов республиканской команды по лыжным гонкам.



