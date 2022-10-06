Садовников: В Якутии суда продолжают доставлять грузы по рекам

На сегодня , 6 октября, отгружено 98% от плановых цифр по доставке грузов. Завезено адресатам 94,5 % грузов.

Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по организации перевозки грузов в период навигации сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

«Работают Колымская судоходная компания и Ленское объединенное речное пароходство. Суда продолжают идти по рекам Алдан, Колыма, Анабар и Лена. Арктическая навигация находится на завершающем этапе. Отмечу, что плановый объём больше, чем в прошлом году на 100 тысяч тонн. Надеемся, что все грузы будет вовремя завезены и в установленные сроки навигация в Якутии будет успешно завершена», –отметил Дмитрий Садовников.

На правительственной комиссии были рассмотрены ход завоза жизнеобеспечивающих грузов, темпы доставки социально-значимых продовольственных товаров в Арктические районы Якутии, гидрологическая и судоходная обстановка на реках республики. На особом контроле находится перевозка угля по реке Алдан для нужд жилищно-коммунальных предприятий региона.

Напомним, в 2022 году навигационный план составляет более 1 млн 264 тысяч тонн грузов. С начала навигации 2022 года отгружено 1 237,2 тыс. тонн грузов.