Развратник, нападавший на маленьких девочек в подъездах Якутска, получил по заслугам

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Якутска. Он признан виновным в совершении 6 преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего, и 2 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ – развратные действия.

Следствием и судом установлено, что в период с февраля 2018 по ноябрь 2020 года подсудимый совершил 8 преступлений сексуального характера в отношении малолетних девочек в подъездах жилых домов г. Якутска.

На протяжении длительного времени сведений о личности и местонахождении подсудимого правоохранительным органам ничего не было известно. Однако совместная работа по раскрытию преступлений вывела правоохранителей на след злоумышленника, и в ноябре 2020 года он был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия).

В ходе следствия все потерпевшие опознали в нем мужчину, совершившего в отношении них преступления. Кроме того, его виновность была установлена путем проведения комплекса следственных действий и судебных экспертиз.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.