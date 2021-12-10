Радостное событие в Якутии

Сегодня состоялось радостное событие в системе образования республики.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 31 августа 2021 года Республике Саха (Якутия) выделено 82 школьных автобуса, в том числе 26 школьных автобусов ПАЗ вместимостью 22 посадочных мест и 56 ГАЗель вместимостью 10 посадочных мест.

На сегодня все школьные автобусы прибыли в город Якутск и проходят процедуру лицензирования. Поставщиком является дилерский центр «Колми».

В торжественной обстановке ключи от школьных автобусов директорам школ вручил заместитель председателя правительства РС (Я) Сергей Васильевич Местников. «Наша республика активно участвует во многих программах. С 2019 года мы обеспечили около 200 школ школьными автобусами. Автобусы играют очень важную роль в жизни школы. Педагоги обеспечивают участие детей в различных мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах за пределы школы. Благодаря мобильности и участию детей повышается качество образования. Школьные автобусы имеют хорошую проходимость и самое главное, обеспечивают комфорт и безопасность при перевозке детей. В следующем году также будем принимать участие в данной программе. Обязательно обеспечим школьными автобусами те школы, у которых автопарк устарел», — сказал зампред Правительства в своей поздравительной речи.

С этим радостным событием директоров школ поздравила исполняющая обязанности министра образования и науки республики Ирина Павловна Любимова. Она отметила, что третий год реализуется федеральная программа «Школьные автобусы»: «Благодаря участию в федеральной программе «Школьные автобусы» в 2019 году республика получила 47 школьных автобуса, в 2020 году — 72 и в этом году 82 школьных автобуса. Комиссия рассматривает заявки муниципальных районов и проводит отбор получателей школьных автобусов, так как существуют определенные условия».

В школьных автобусах имеются отдельное место для сопровождающего лица, специальная скамейка для школьных рюкзаков, все сидения с четырехточечным ремнем безопасности. Для легкого запуска двигателя зимой, в автобусах оборудован предпусковой подогреватель двигателя. Для учета рабочего времени водителя оборудован специальный тахограф.