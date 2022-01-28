Работники «Водоканала» узнали об итогах работы предприятия за год

Об успехах, достигнутых в 2021 году коллективу в формате ежегодных встреч, уже ставшими традиционными, рассказал генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов. Он отметил, что минувший год хоть и был сложным для предприятия в виду объема работы, но все же оказался результативным.

В 2021 году Водоканал поднял и подал в Якутск 17,5 миллионов кубометров воды, а также принял и обработал 14,2 миллиона кубов канализационных стоков. Эти показатели превысили плановые на 0,2% и 0,8% соответственно.

Главным событием 2021 года смело можно считать масштабную работу по капитальному ремонту канализационного коллектора №1, проложенного под проспектом Ленина. На одном из ключевых объектов водоотведения города отремонтировали все колодцы, произвели промывку самотечного трубопровода, а также очистили и укрепили подземную траншею, в которой расположена труба. Но главное это установка нового трубопровода. Теперь за работу канализационного коллектора №1 отвечает новая пластиковая труба. Интересно и то, что ее установили методом навивки в полости старой металлической трубы. Такая технология позволила обойтись без земляных работ. Это позволило не останавливать работу самой канализации, обеспечивающей водоотведение большей части Якутска, и движение транспорта по проспекту Ленина во время работы. Планируется, что новая труба прослужит минимум 15-20 лет.

Репортаж о ремонте канализационного коллектора №1 в Якутске

Помимо этого, в Якутске АО «Водоканал» полным ходом вело работы по строительству нового водоузла №5 и канализационного коллектора №3, запуск которых даст толчок к развитию южной части столицы. В эксплуатацию также ввели новый водоузел «Геолог».

Водоузел “Геолог” в Якутске

Водоузел “Геолог” в Якутске

Продуктивным год выдался и на реализацию проектов за пределами Якутска. В марте 2021 года в селе Верхневилюйск после реконструкции в строй ввели водоочистную станцию. Почти сразу после этого начались работы по обустройству магистрального трубопровода и канализационной очистной станции. Активно предприятие участвовало в строительстве новой водоочистной станции в Покровске Хангаласского района, эксплуатацией которой АО «Водоканал» займется в этом году. Также активно велось строительство КОС в поселке Жатай. В работу объект планируют запустить летом текущего года.

Репортаж об открытии водоочистной станции в селе Верхневилюйск Верхневилюйского улуса

Положительная динамика наметилась и в вопросе дебиторской задолженности. Впервые она стала меньше по отношению к предыдущему году. При этом, прогнозируемая собираемость платежей за оказанные в 2021 услуги составит больше 99%. Свою лепту в это внесло улучшение исковой работы с должниками и применение процедуры ограничения услуги водоотведения в отношений должников.

Во время встреч работники также смогли задать свои вопросы и получить от Анатолия Кырджагасова на них развернутые ответы. В завершении руководитель предприятия дал водоканальцам напутствие на дальнейшую плодотворную и качественную работу. Также Анатолий Кырджагасов напомнил об ответственности работников на фоне ухудшившейся эпидемиологической обстановки в городе и призвал коллектив пройти процедуру ревакцинации. «Вы несете ответственность не только за свое здоровье и здоровье своих близких, но и за весь город. Ведь бесперебойность водоснабжения и водоотведения Якутска ни при каких условиях не может быть нарушена!», – подчеркнул генеральный директор АО «Водоканал».