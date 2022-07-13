13.07.2022
09:27
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Финансы

Работающих пенсионеров ждёт перерасчет пенсии с 1 августа

В Союзе пенсионеров уточнили, на какую прибавку рассчитывать гражданам.

Работающие пенсионеры с августа начнут получать пенсию с прибавкой. Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский уточнил, на что рассчитывать гражданам.

Как рассказал Рязанский, перерасчёт будет индивидуальным. Сумма прибавки зависит от накопленных баллов и перечисленных работодателем страховых взносов в ПФР.

Такой перерасчёт производится ежегодно. Доступны для прибавки всего три балла, каждый из которых стоит чуть более 104 рублей.

Таким образом пенсионеры могут ждать доплату к пенсии не более чем в 315 рублей.

«Все работающие пенсионеры получат доначисления к пенсии по максимальной шкале. До трех баллов, у кого позволяет заработная плата. У кого меньше, тому меньше начислят», — уточнил Рязанский, подчеркнув, что такой перерасчёт является обязанностью правительства. «Это будет ежемесячная надбавка всем работающим пенсионерам», — добавил он.

При этом граждане могут и сами посчитать, сколько «накинут» к пенсии.

Если зарплата один МРОТ, значит 1 балл. Два МРОТ — два балла. Три МРОТ — три балла, заключил глава Союза пенсионеров в беседе с NationNews.


Источник: PrimaMedia. Новости России.

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