03.07.2022
16:03
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Спорт
Путин наградил якутского тренера
Указом президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА от 1 июля № 418 Андрей ИКСМАН награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Андрей Иксман работал главным тренером спортивной сборной команды Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука, является мастером спорта России, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Саха (Якутия), отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).
Источник: Тгк минспорта Якутии.
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