03.07.2022
16:03
595

Спорт

Путин наградил якутского тренера

Указом президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА от 1 июля № 418 Андрей ИКСМАН награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Андрей Иксман работал главным тренером спортивной сборной команды Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука, является мастером спорта России, заслуженный тренер России, заслуженный тренер Республики Саха (Якутия), отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).

Источник: Тгк минспорта Якутии.

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх