Пушкинка приглашает на День библиотек

27 мая по всей стране отмечается Общероссийский день библиотек. В этом году в связи со сложившейся эпидобстановкой Национальная библиотека РС (Я) проведет мероприятия в онлайн формате.

С 20 по 27 мая Национальная библиотека РС(Я) проведет ряд мероприятий, приуроченных к праздничному дню, направленных на повышение роли книг и чтения в повседневной жизни. Приглашаем принять активное участие!

В программе:

20 мая — квиз для библиотекарей РС(Я) от ПАО «Сбербанк». В онлайн-квизе примут участие сотрудники Якутской, Хангаласской, Намской, Горной МЦБС и Национальной библиотеки РС (Я).

22 мая в 11 часов — конкурс от творческой студии VOLCUDU «Фестиваль одного стиха». Все участники конкурса читают стихотворение Роберта Рождественского.

Запись по телефону: 89247635785

24 мая в 14.00 часов — актовая лекция «Вселенная Николая Николаевича Грибановского» о творческой, профессиональной жизни библиографа, краеведа, составителя «Библиографии Якутии» Н. Н. Грибановского.

Место проведения: nlrs.ru, подключиться к трансляции по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5527

25 мая в 16.00 часов — онлайн-концерт ансамбля «Виртуозы Якутии» ко Дню библиотек.

Место проведения: nlrs.ru, подключиться к трансляции https://nlrs.ru/event-redirect/5511.

27 мая в 14.00 часов — торжественное собрание, посвященное Общероссийскому Дню библиотек с участием представителей Министерства культуры и духовного развития РС(Я), МЦБС РС(Я). В рамках торжественного собрания наградят лучших читателей 2021 г., презентуют виртуальный музей Национальной библиотеки Якутии, состоится чествование лучших работников.

Место проведения: nlrs.ru, подключиться к трансляции по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5525

27 мая в 10.00 часов — круглый стол «Одно историческое прошлое библиотек Якутии: вехи истории» с участием историков-исследователей, представителей МЦБС РС (Я), заинтересованной общественности.

Место проведения: nlrs.ru, подключиться к трансляции по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5522.

27 мая в 12.00 часов во всех библиотеках Якутии пройдет третья республиканская акция #СилаКниги. Ученые, исследователи, изобретатели в стенах библиотеки в онлайн/офлайн форматах (в зависимости от эпид. ситуации) прочитают детям свое любимое произведение.

Героем в Национальной библиотеке РС (Я) выступит Евгений Николаевич Попов — ведущий эксперт лаборатории биотехнологии «Технопарка Якутия», генеральный директор ООО «Ксенос». Он в прямом эфире на платформах Instagram, YouTube и Zoom прочтет отрывок из книги писателя-фантаста Яна Вайсса «Нам было его жаль…»

Место проведения: nlrs.ru, подключиться к трансляции по ссылке https://nlrs.ru/event-redirect/5515.

27 мая будут представлены книжные выставки о становлении, развитии, первых руководителях и выдающихся сотрудниках Национальной библиотеки РС (Я).

Место проведения: Национальная библиотека РС (Я).