Прошел турнир по настольным играм среди общин Якутии

В ДДН им. А.Е. Кулаковского в рамках VII Спартакиады национально-культурных объединений прошел турнир «Настольные игры народов мира», приуроченный к Году труда в РС(Я).

Турнир стартовал 8 апреля с мастер-классов по настольным спортивным играм народов мира «Новус» (забивание фишек в лузу), «Корнхол» (попадание мешочком в отверстие деревянной платформы), «Джакколо» (закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске), «Шаффлборд» (игра на размеченном корте с использованием кия и шайб), якутские игры «Хабылык», «Хаамыска». Судьи познакомили участников с основными правилами, целями и тонкостями игр и на следующий день команды смогли продемонстрировать полученные знания на практике.

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Судьи турнира по многоборью по спортивным настольным видам спорта:

Главный судья Николаева Элеонора Петровна, председатель Якутского республиканского регионального отделения ФНСИР, инструктор-методист по настольным спортивным и национальным играм ГБУ РС(Я) «РЦАФКиС», почетный работник образования РФ, отличник образования РС(Я).

Кетехов Владимир Романович

Никифорова Наталья Николаевна

Аммосова Альбина Афанасьевна

Романова Саргылана Николаевна — финалисты и призеры российских настольных игр, мастера спорта РС(Я) по национальным видам, судьи первой категории РС(Я), помощники главного судьи турнира.

Первый заместитель генерального директора ДДН им. А.Е. Кулаковского Александр Колесов, приветствуя участников турнира пожелал: «Пусть победит сильнейший!»

В спартакиаде приняли участие общественные организации: Союз таджикистанцев РС(Я), Потомки государевых ямщиков, якутская община «Саха эйгэтэ», Молодежная Ассамблея народов Якутии – РО ООД «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – Россияне», казахская община «Байтерек», узбекская диаспора РС(Я) — всего 14 команд.

После зрелищных, захватывающих испытаний были названы победители.

Личное первенство

Мужчины

1 место – Иванов Валентин Афанасьевич

2 место – Слепцов Георгий Иннокентьевич

3 место – Джалилов Махмуджон Рустамович

Женщины

1 место – Винокурова Наталья Иннокентьевна

2 место – Муминова Саёхат Кароматуллоевна

3 место – Тихонова Наталья Николаевна

Командное первенство

1 место — Якутская община «Саха эйгэтэ» (Колесова С.Л., Иванов В.А.)

2 место – Союз таджикистанцев РС(Я) (Сияров Д.Ш., Муминова С.К.)

3 место — Якутская община «Саха эйгэтэ» (Винокурова Н.И., Ефремов Н.И.)

Наталья Николаевна Тихонова — Долгууна, Наталья Иннокентьевна Винокурова, якутская община «Саха эйгэтэ»: