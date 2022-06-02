Проник в дом и совершил насилие в отношении 5-летней девочки

Житель Амгинского района Якутии осужден к длительному сроку лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности ребёнка

Мужчина проник в частный дом и совершил насилие в отношении 5-летней девочки

Доказательства, собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия), признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему жителю Усть-Майского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, и п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 30 на 31 августа 2021 года подсудимый, освобожденный условно-досрочно от отбытия наказания в виде лишения свободы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил незаконное проникновение в частный дом, а затем, воспользовавшись тем, что родители несовершеннолетней потерпевшей спали, зашел в детскую спальную комнату, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней девочки. Девочка закричала и позвала на помощь родителей, однако преступнику удалось скрыться с места происшествия.

Родители ребенка вызвали на место происшествия правоохранительные органы, и в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан и по ходатайству следователя СКР помещен под стражу. На первоначальной стадии предварительного следствия он признал вину в совершенном преступлении, но позже изменил показания и, пытаясь избежать уголовной ответственности, выдвигал ряд версий в свою защиту. Несмотря на это, следствием проведен комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы – проведены десятки допросов, осмотров, экспертных исследований. Версии обвиняемого были опровергнуты следствием, и доказательственная база легла в основу обвинительного приговора.

Подсудимый признан виновным, условно-досрочное наказание отменено, по совокупности приговоров путем полного присоединения не отбытой части наказания ему назначено окончательное наказание в 15 лет 5 месяцев 8 дней лишения свободы, со штрафом в размере свыше 400 тыс. рублей с ограничением свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Для минимизации последствий совершенного в отношении ребенка преступления девочке оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Следственное управление напоминает о том, что при наличии изменений в поведении ребенка, снижении успеваемости, замкнутости, отсутствии аппетита, вызывающем поведении необходимо в спокойной обстановке поговорить с ним и постараться выяснить причину изменений. Вполне возможно, что ребенок стал жертвой психологического или физического насилия и не способен самостоятельно разобраться в ситуации.

При отсутствии положительного результата родственникам несовершеннолетнего необходимо обратиться в Мобильную кризисную службу по телефону 8 800 100 22 83. Высококвалифицированные специалисты призваны решать проблемы, связанные с реабилитацией и психологической коррекцией жертв преступлений и уже помогли сотням детей, пострадавших от преступных посягательств.

Кроме того, в следственном управлении СКР по Республике Саха (Якутия) функционирует телефонная линия «Ребенок в опасности», на которую в круглосуточном режиме принимаются сообщения о совершаемых либо совершенных преступлениях в отношении детей. Номер телефонной линии 123.