21.06.2022
10:58
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Происшествия

Прокуратура проверяет массовое отравление в Верхневилюйске

По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления.
Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних. Их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь.
В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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