Прокуратура проверяет массовое отравление в Верхневилюйске

По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления.

Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних. Их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь.

В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.