Проект «ПУСК» способствует уменьшению количества безработной молодежи в селах

1 марта 2022 года проект «Передвижной учебно-строительный комбинат «ПУСК» стартовал в Горном районе. Всего 32 жителя из числа местного населения пройдут обучение и получат востребованную рабочую профессию бетонщика, каменщика и «сварщика», не выезжая за пределы места проживания.

Проект реализуется в рамках гранта Главы Республики Саха (Якутия) и ориентирован на обучение местного населения в муниципальных районах рабочим профессиям. Передвижной учебно-строительный комбинат представляет собой транспортное средство, оснащенное необходимым оборудованием, инструментами, расходными и методическими материалами. Уникальный проект позволяет параллельно проводить и практические занятия для слушателей, и профориентационную диагностику школьников.

Напомним, 2021 году впервые проект был реализован в Горном улусе по рабочей профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Всего прошли профессиональное обучение 16 жителей и профориентацию более 250 школьников района. Опыт внедрения проекта вошел в число лучших практик Минпросвещения РФ и размещен на онлайн-платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека».

Первый заместитель главы МР «Горный улус» Сардана Стручкова отметила спрос рабочих кадров строительной отрасли в Горном районе и уверена, что после окончания обучения каждый слушатель станет востребованным на рынке труда и сможет трудоустроиться:

«Рабочие профессии сейчас очень актуальны. В Горном улусе активно ведется стройка социальных объектов, планируется еще ведение застройки как минимум на 10 лет. Будем стремиться к тому, чтобы каждый слушатель после успешного окончания программы обучения смог найти работу на территории улуса. В прошлом году по данному проекту обучили 16 слушателей по профессии «сварщик». Выпускники активно работали на благоустройстве территории села Бердигестях по подготовке к Играм Манчаары, ряд выпускников сразу устроились на объектах строительства.

Это уникальный шанс для безработных селян освоить рабочую профессию, не выезжая за пределы улуса и иметь возможность конкурировать с иностранной рабочей силой», — отметила она.

Обучение слушателей по проекту «ПУСК» пройдет в три этапа. Первый этап – теоретическое обучение в онлайн формате на образовательной платформе ЦОПП Якутии. Второй и третий этап – учебно-практическая и производственная практика – реализуется в муниципальных районах на площадках строительства. После успешной сдачи квалификационного экзамена слушателям будет выдано свидетельство о рабочей профессии установленного образца. Всего обучение продлитсядва месяца.

По словам директора ЦОПП Якутии Владислава Хабарова, основной задачей проекта является уменьшение числа безработных в муниципальных районах:

— Мы надеемся, что проект способствует уменьшению количества безработной молодежи в районах. Сегодня, в условиях сложившейся ситуации, организация выездного практического обучения населения без отрыва от дома как никогда актуальна и востребована. Благодаря выигранному гранту Главы Якутии у нас появилась возможность расширить проект и охватить жителей трех районов», — сказал он.

Кроме Горного района до конца года проект передвижного учебно-строительного комбината «ПУСК» будет реализован в Усть-Алданском и Амгинском районах. Участниками проекта могут стать незанятая и безработная молодежь до 35 лет, имеющие постоянную регистрацию в указанных районах. Для подробной информации жителям необходимо обратиться в администрацию районов.

Проект реализуют ЦОПП Якутии совместно с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения, Молодежным Правительством Республики Саха (Якутия) и администрациями районов.

Партнерами проекта выступают ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж», группа компаний «Сэттэ», ОАО «Алмазы Анабара».

Вся актуальная информация на информационных площадках ЦОПП: https://copp14.ru/ и Instagram

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