Продолжается суд по делу алданских охотников-эвенков

18 и 19 августа в Алданском районном суде состоялись заседания по уголовному делу охотников-эвенков Пахомова Степана и Сосина Ивана. Адвокаты продолжили представление доказательств невиновности обвиняемых, сообщается на сайте Ассоциации КМНС Республики Саха (Якутия).

Судом была организована видеоконференция (ВКС) с уполномоченным по правам КМНС в РС (Я) Роббек К.В., который засвидетельствовал, что Пахомов и Сосин как представители коренных малочисленных народов Севера имеют право осуществлять охоту свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления, в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

Прокурор начал этап судебных прений обстоятельств уголовного дела. Он высказал позицию прокуратуры по делу и попросил суд приговорить Сосина к 3,5 годам лишения свободы условно, а Пахомова — к 5 годам лишения свободы условно и уничтожить принадлежащее ему ружье, с помощью которого было добыто мясо.

Следующее заседание суда назначено на 5 сентября 2022 года.

Полностью на сайте Ассоциации КМНС Республики Саха (Якутия).