Приглашаем на день косоворотки

14 июля в 17 часов приглашаем жителей Якутска в сквер К. Маркса, на территорию народного пространства «АРТ атриум», где можно будет узнать много нового о Косоворотке, русской культуре и традициях, познакомиться с народными костюмами и видами декоративно-прикладного творчества, а главное встретиться с творческими, талантливыми, интересными людьми, которыми гордится и славится Россия.

С 2020 года 12 июля, в День апостолов Петра и Павла, в России и за рубежом (в местах проживания зарубежных российских соотечественников) отмечается народный праздник «День Косоворотки», основной целью которого является возрождение культурного кода русской православной цивилизации, пропаганда и распространение символа русской идентичности – Косоворотки.

Петров день в русском фольклоре именовался «верхушкой» лета. В этот день завершался Петров пост и начинался сезон сенокоса, который в русской деревне считался не трудной, а праздничной порой. Женщины и мужчины одевали на сенокос праздничную одежду, после работы устраивали хороводы, игры и пляски.

Издавна в этот день родители одаривали своих взрослых сыновей новыми косоворотками, в которых они выходили в мир полноценными взрослыми тружениками.