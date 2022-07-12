12.07.2022
12:20
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Культура

Приглашаем на день косоворотки

14 июля в 17 часов приглашаем жителей Якутска в сквер К. Маркса, на территорию народного пространства «АРТ атриум», где можно будет узнать много нового о Косоворотке,  русской культуре и традициях, познакомиться с народными костюмами и видами декоративно-прикладного творчества, а главное  встретиться с творческими, талантливыми, интересными людьми, которыми гордится и славится Россия.

С 2020 года 12 июля, в День апостолов Петра и Павла, в России и за рубежом (в местах проживания зарубежных российских соотечественников) отмечается народный праздник «День Косоворотки», основной целью которого является  возрождение культурного кода русской православной цивилизации, пропаганда и распространение символа русской идентичности – Косоворотки.

Петров день в русском фольклоре именовался «верхушкой» лета. В этот день завершался Петров пост и начинался сезон сенокоса, который в русской деревне считался не трудной, а праздничной порой. Женщины и мужчины одевали на сенокос праздничную одежду, после работы устраивали хороводы, игры и пляски.

Издавна в этот день родители одаривали своих взрослых сыновей новыми косоворотками, в которых они выходили в мир полноценными взрослыми тружениками.

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

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