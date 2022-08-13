Премьер Якутии продолжает тему с детским питанием

Андрей Тарасенко сообщил в своем тгк t.me/tarasenko_av:

В продолжение темы с детским питанием… Продолжаем получать обратную связь от матерей, которые давно ждут нужные каши/смеси. Всё видим, читаем. Мы за этот вопрос взялись и доведём до конца. Как мне рассказали, в начале 2000-х в Якутске было местное производство молочной продукции для детей. Значит, это возможно. Поэтому сегодня мы посетили Детский молочный комбинат на Автодорожной. Это не тот самый, чуть новее. Но тоже пока приостановил работу. Там есть оборудованные цеха, линии, система очистки воды и можно было бы наладить производство на месте. Мы договорились с @agrarnayayakutia, что специалисты составят несколько вариантов восстановления работы этого комбината, что для этого нужно, сколько они смогут здесь производить, закроют ли потребность медучреждений и так далее. Это же касается обеспечения молочной продукцией садиков/школ. Мы получили предложения от производителей, которые готовы поставить республике дополнительный объём смесей. Ведём переговоры.