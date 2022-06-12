Предсказуемый праймериз – тяжелые выборы для ЕР в Нюрбинском улусе

На днях пройдет праймериз – внутрипартийное голосование «Единой России» для отбора кандидата от партии на предстоящие сентябрьские выборы главы Нюрбинского улуса.

Были времена, когда праймеризы по республике проходили даже с большим накалом, чем следовавшие за ними выборы. Партия приглашала на голосование всех желающих, включая беспартийных и членов других партий. Голосующих организованно подвозили на автомобилях, что вызывало жалобы в оргкомитет. Страсти разгорались нешуточные. На голосованиях такого типа обычно выигрывал самый сильный кандидат, прошедший качественный внутренний отбор, боевое крещение.

Праймеризы были отличным информационным поводом для кандидатов заявить о себе, ознакомить со своей биографией, позицией по актуальным вопросам, программой развития территории. Ведь в период праймериза можно вести агитационную кампанию без помех. Тогда как во время официальной избирательной кампании кандидаты связаны действующим законодательством, которое год от года все суровей.

Нынче в Нюрбинском улусе никаких неожиданностей ждать не стоит. Один из кандидатов просто обречен на победу в праймериз! Откуда такая категоричность?

Во-первых, примут участие всего два кандидата, причем один из них – технический, лишь бы обеспечить альтернативу для, якобы, демократической процедуры. Основным же кандидатом является действующий глава Нюрбинского улуса Алексей ИННОКЕНТЬЕВ, в победе которого в праймериз сомневаться не приходится.

Во-вторых, подготовку к праймеризу ведет не абы кто, а один из кандидатов. Так что случайности здесь исключены. Ведь Алексей Михайлович, кроме того, что руководит улусом, возглавляет местное отделение партии. Так что вся подготовка, да и само проведение праймериз – в его вотчине ответственности.

В-третьих, праймериз нынче пройдет по, так называемому, четвертому сценарию. Это значит, что чужие здесь не ходят. Голосовать будут не все желающие, а специально выбранные люди, которые и представляют партийцев Нюрбинского улуса.

В Нюрбинском улусе в праймериз голосовать будут всего 16 человек. Как отобрать самих выборщиков – дело техники. А этой самой техникой Нюрбинские единороссы овладели хорошо. Читая список, создается впечатление, что все они – звенья одной цепи, в зависимости от административного ресурса и действующей власти. Судите сами. Приводим список выборщиков праймериз в Нюрбинском улусе с указанием «титулов».

Итак, кто определит кандидатов от партии власти?

1. АЛЕКСЕЕВА Ольга Ивановна, управделами администрации Нюрбинского улуса;

2. АРГУНОВА Алевтина Петровна, начальник управления образования администрации Нюрбинского улуса;

3. БУРНАШОВ Николай Иванович, заместитель главы Нюрбинского улуса по финансам, экономике, инвестициям и проектному управлению;

4. ДОНДОКОВА Самангади Базарсадаевна, бывший начальник Реабилитационного центра слуха и речи, бывший заместитель главы по социальным вопросам ПОПОВА Бориса Николаевича;

5. ЕВСЕЕВ Сергей Иванович, председатель улусного Совета депутатов;

6. ЕГОРОВ Александр Иванович, начальник Нюрбинской РЭС;

7. ИННОКЕНТЬЕВ Алексей Михайлович, глава Нюрбинского улуса;

8. КОТОКОНОВА Елена Мартыновна, заместитель начальника управления образования администрации Нюрбинского улуса;

9. МИХАЙЛОВА Нюргуяна Михайловна, руководитель Центра поддержки предпринимательства Нюрбинского района, директор Нюрбинского бизнес-инкубатора;

10. МОИСЕЕВ Владимир Степанович, руководитель Нюрбинского отделения Пенсионного фонда;

11. НЕУСТРОЕВ Альберт Михайлович, сотрудник управления по молодёжной политике Нюрбинского улуса, бывший начальник управления по Молодёжной политике;

12. НИКИФОРОВ Сергей Валерьевич, генеральный директор ОАО «Вилюйавтодор»;

13. НИКОЛАЕВ Николай Васильевич, председатель Ытык Сүбэ Нюрбинского улуса, бывший глава Аканинского наслега;

14. СТЕПАНОВА Виктория Валерьевна, секретарь улусного Совета депутатов;

15. ТАЮРСКИЙ Меркурий Юрьевич, председатель профсоюза работников образования Нюрбинского улуса;

16. ТИХОНОВ Алексей Степанович, директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» по Нюрбинскому улусу.

Внимательный читатель заметил, что под 7-ым номером идет сам глава улуса Алексей Иннокентьев. Он не только участник праймериз, включенный в бюллетени для голосования, но и выборщик! Организаторы Нюрбинского праймериз днем с огнем не могли найти 16 человек, не являющихся кандидатами. Смех, да и только.

А дальше будет не до смеха. Праймериз проходит оптом. Большинство этих выборщиков, как нетрудно заметить, живут и работают в городе Нюрба. И они же будут голосовать на праймериз по наслегам Нюрбинского улуса, где в сентябре пройдут выборы. Выборы глав нынче пройдут в 12-ти наслегах из 19-ти. А депутатов местных Советов будут избирать аж в 18-ти наслегах из 19-ти, кроме Таркаинского. Жители Нюрбы вряд ли хорошо знают население наслегов, сильные и слабые кандидатов. Было бы лучше, чтобы судьбу кандидата от ЕР определяли голосованием жители самих наслегов, которые знают односельчан как облупленных. Но для этого надо провести больше работы. А зачем утруждаться организаторам праймериз? 16 тщательно отобранных выборщиков будут голосовать не только по Нюрбе, но и по всем наслега сразу. Получается, мнение населения наслегов никого не волнует.

Возникает вопрос: Насколько качественным будет такой праймериз? Практически без учета населения, интересов обычных людей?

Больше всего вопросов по кандидатуре Алексея Иннокентьева. Его основным козырем считается «благословение» ил дархана. В истеблишменте считается, что Алексей Иннокентьев был на приеме у Айсена НИКОЛАЕВА весной, и получил одобрение на повторное свое выдвижение при поддержке партии.

Однако это было еще до разоблачительных выступлений Олеся Петровича. К слову сказать, Гераймович тоже пользуется доверием Айсена Сергеевича, участвует во встречах главы республики с блогерами. А сейчас у Олеся Петровича – статус представителя ОНФ в Нюрбинском улусе, контролирующего возведение социальных объектов на бюджетные деньги.

По следам выступления блогера при строительстве школы-сада в селе Чукар Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

На практике нередко случается так, что уголовное дело, возбужденное по факту, приобретает конкретного адресата. Так, бывшие главы Анабарского и Алданского районов на сегодня в незавидном положении.

Уголовное дело в отношении бывшего главы Алданского района Северина ПОЗДНЯКОВА дошло до суда. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность главы района, подписал фиктивные документы по муниципальному контракту. На основании которых строительной организации были переведены десятки миллионов бюджетных рублей. Впоследствии строительство объекта так и не было завершено. С учетом неустойки общая сумма ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, составила более 45 миллионов рублей.

В отношении бывшего главы Анабарского улуса Ивана СЕМЕНОВА возбуждено сразу три уголовных дела, и он сейчас содержится под стражей. По версии следствия, он подозревается в совершении преступлений по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.6 ст.290 УК РФ по фактам получения взяток.

Они оба – и Северин ПОЗДНЯКОВ, и Иван СЕМЕНОВ были не просто единороссами, они возглавляли районные отделения партии. Их членство в партии приостановлено в связи с возбуждением уголовных дел.

Весьма в шатком положении находится и глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ, тоже руководитель районного отделения «Единой России».

Зимой было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве домов для детей-сирот в Таттинском улусе республики. В 2014 году 23 миллиона было выделено на жилье для детей-сирот, но дом до сих пор не построен. Это уголовное дело возбуждено по факту, то есть в нем пока нет обвиняемых и подозреваемых. «Но сидеть за Сорова явно никто не хочет, и его подчиненные активно дают показания», — сообщал «Якутск вечерний».

Список можно продолжить.

В Нюрбинском улусе тоже возбуждено уголовное дело по факту. И, судя по разоблачениям блогера Гераймовича, может появится еще целый букет уголовных дел.

Олесь Петрович выпустил целый сериал сенсационных разоблачений: разваливающиеся детские сады в Жархане, Нюрбачане и Малыкае, земельные участки в Березовке, развал сельскохозяйственного предприятия, коровник для которого был построен на бюджетные средства, и многое другое. Сотни тысяч просмотров в ютуб-канале, тысячи комментариев – резонанс огромный.

Создана депутатская комиссия во главе с Дмитрием МИХАЙЛОВЫМ, депутатом улусного Совета от Чукара.

Но глава Нюрбинского улуса ведет страусиную политику. Он не дает ответы на вопросы, которые возникли у избирателей. Делает вид, что ничего не происходит.

Получается, глава Нюрбинского улуса ищет защиты у «Единой России»?

Но партия сама несет репутационные риски, выдвигая руководителя, доверие к которому подрывается документальными видеосюжетами. Более того, под удар ставится репутация главы республики и главного единоросса Якутии, то есть Айсена Николаева.

Устное одобрение ил дархана – не конституция. Даже в основной закон время от времени вводятся изменения и дополнения.

«Единой России» стоит тщательнее взвесить свою стратегию в Нюрбинском улусе. То, что в праймериз одержит победу привилегированный кандидат, не вызывает сомнений.

Но как партия пойдет на выборы со столь уязвимым кандидатом?

Кто выиграет выборы главы Нюрбинского улуса?

И вообще — дойдет ли до финиша ставленник ЕР?

По идее, должно быть тяжело в праймеризе – легко на выборах. Но в том виде, в каком организован нынешний праймериз в Нюрбинском улусе, получится наоборот.