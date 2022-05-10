Пожар в Медцентре тушили 49 пожарных

10 мая в 06:30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 4х-этажном здании Медицинского центра на ул. Кальвица в г. Якутск. Через 2 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. В результате возгорания повреждена оргтехника на площади 0,5 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев здание удалось спасти. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливается. На тушение привлекались 49 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники.