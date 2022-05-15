Появилось видео пострадавшего Чомчоева о нападении

Сегодня, 15 мая, в местности Кенкеме родные Анатолия Чомчоева продемонстрировали собравшимся на пресс-конференции видео, в котором он рассказывает о нападении. Sakhaday публикует дословный перевод.

Напомним, 12 мая на энтузиаста и общественника Анатолия Чомчоева напали двое.

«Ночью услышал как залаяли собаки. На самом деле я вышел в туалет, а в это время залаяли собаки. Подъехали люди, сказали, что хотят проехать к речке. Я сказал, что нельзя. Но они хотели проехать силой. Я сказал, что вызову полицию. Увидел надпись на машине «ФГУП «Охрана Росгвардия».

«Уазик» был черного цвета. Они не стали реагировать и прошли мимо. В это время домика залаяла собака. Я вышел, этот мужчина сидел возле домика. Машину их я выгнал за территорию и спросил его: почему он тут, машина же уехала.

Один из них представился сотрудником Росгвардии и когда я приблизился, он ударил меня кулаком в печень. Он здоровый, под 100 килограмм. Я еле оправился от удара в живот, зашел в дом, взял ружье Дианы. Когда я вышел, увидел, что этот мужчина стоит с пистолетом Макарова и начал стрелять.

Я выстрелили вверх. Он убежал, но вернулся и начал стрелять на ходу. Я сам выстрелил в воздух несколько раз, 5-6 раз. После этого человек убежал, я крикнул ему вслед, чтобы шел к машине. Он вроде начал было уходить, но начал возвращаться.

Я попытался вернуть ему карабин. Он взял, но неожиданно ударил меня, выбил зуб. Я повел его под конвоем обратно к выезду. Он вдруг остановился, положил карабин на землю, развернулся ко мне и подбежал. Я опять выстрелил в воздух. А у него нож в руке. И он ударил меня в грудь. И еще пытался силой вонзить нож поглубже. Я отбивался от ножа и порезал руки».

Ранее МВД сообщили следующее: «Предварительно установлено, что фигуранты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, намеревались проехать на автомобиле через частную территорию в местности Кенкеме, въезд на которую был прегражден шлагбаумом. 70-летний хозяин участка не разрешил им въезд, после чего произошел конфликт, в результате которого 38-летний подозреваемый нанес ножевое ранение пожилому мужчине, после чего скрылся».

Смотрим видео: