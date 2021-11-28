«Потапов-фест» — якутское искусство в тренде

В Псковском академическом театре с 26 ноября начался “Потапов-фест”, посвященный режиссету театра и кино, заслуженному деятелю искусств РС(Я) Сергею Потапову. Вчера состоялось главное событие «Потапов-Феста» — премьера спектакля режиссера Сергея Потапова «Зойкина квартира». Псковский театр и режиссер посвятили спектакль 130-летию Михаила Булгакова.

На открытии Потапоавфеста арт-директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина, театральный критик Андрей Пронин, отметил, что “Потапов- фест” является первой ласточкой проекта содружества национальных театров России, которым руководит художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерий Фокин.

В первый день фестиваля на пресс-конференции Республику Саха (Якутия) представили режиссер Сергей Потапов и его друзья – основатель, художественный руководитель театра коренных малочисленных народов Севера Любовь Никитина и директор театра Василий Слепцов, а также актриса театра и кино, этно-рок-джаз исполнительница Валентина Романова – Чыскыырай.

Любовь Никитина рассказала об истории создании театра на основе самодеятельной танцевального ансамбля “Гулун” и нынешней работе театра:“Наш театр играет спектакли на пяти языках, на долганском, юкагирском, якутском, русском, эвенском, а также ставит танцевальные постановки, которые охватывают народные танцы малочисленных народов севера всей Российской Федерации – танцы Чукотки, Урала, Сибири и Камчатки”. Любовь Никитина отметила особую важность приезда на фестиваль спектакля театра “Һуума”, поставленного Сергеем Потаповым по пьесе Семена Ермолаева – Сиэн Өкөр – “это событие было предопределено, когда впервые мы с Сергеем Потаповым ездили вместе в Мексику”.

Директор театра Василий Слепцов зачитал благодарственное письмо от имени министра культуры и духовного развития РС(Я) Юрия Степановича Куприянова, а также важной миссией театра назвал сохранение культуры и языка народов Севера. Так же он выразил надежду, что фестиваль такого формата как “Потапов-фест” пройдет на родине, в республике Саха (Якутия), отметив, что Республика Саха является одним из театральных регионов нашей страны.

Валентина Романова – Чыскыырай рассказала о совместном творчестве с Сергеем Потаповым, об их первом запрещенном клипе, который вызвал широкий резонанс, и призвала поддерживать талантливую молодежь.

Актриса театра им. В.Ф. Комиссаржевской Кристина Кузьмина, исполняющая главную роль в предстоящей премьере Сергея Потапова “Зойкина квартира”, отметила, что играть в спектакле интересно, потому что якутский режиссер поставил перед артистами нетипичные для русской театральной традиционной школы задачи – идти от пластики, от действий.

Вечером фестиваль открылся одним из первых фильмов Сергея Потапова, первым независимым фильмом в истории якутского кино, участником многих международных кинофестивалей “Тыын” и этнорок, этноджаз концертом “Женщина – Sakha” Валентины Романовой – Чыскыырай.

“Один из друзей Сергея Потапова – это Валентина Романова – Чыскыырай, выдающаяся современная якутская певица и актриса. Вы может быть, знаете ее как лауреата премии “Кинотавра” за лучшую женскую роль в фильме Пугало. Я ее знаю больше как прекрасную певицу и однажды, когда едя услышал ее в Казани. “У меня возникла мечта привезти ее в Псков или в Петербург, для того, чтобы не только я один знал, какое это удивительное чудо, но и другие люди. И сегодня вам повезло. Я с радостью представляю потрясающее сокровище якутской земли Валентину Романову программой “Женщина-Саха”, — предворил концерт арт-директор фестиваля Андрей Пронин.

Валентина Романова-Чыскыырай с джаз-бэндом в составе Егора Ефимова и Валентина Парфенова поразили псковских зрителей. Виртуозное, совершенно уникальное исполнение Валентины Романовой песен-олонхо на эпических стихотворениях и поэмах поэта, прозаика, заслуженной артистки РС(Я) Елены Слепцовой – Куорсуннаах, вознесли зрителя к общемировым и космическим радостям и проблемам бытия.

Инициаторами проекта «Потапов-Фест» выступили Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России) и Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). В программу фестиваля включены спектакли режиссера, ретроспектива фильмов Потапова. В фестивале примет участие Альметьевский татарский драматический театр со спектаклем «Та, которую не ждали» в постановке Сергея Потапова. Состоится онлайн-лекция театроведа, профессора ГИТИС Анны Степановой “Андрей Борисов и становление современного якутского театра”. Республику Саха представит также концертная программа «Моя любимая родина. Пробуждение» народного ансамбля танца народов Севера «Гулун» и народных артистов РС(Я) Германа и Клавдии Хатылаевых.