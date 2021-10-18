После трагедии в наркологии Якутска возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

По данным следствия, вечером 16 октября 2021 года в палате ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский наркологический диспансер» мужчина нанес колото-резаные ранения пятерым пациентам учреждения.

В результате один из мужчин скончался, четверо были доставлены в медицинское учреждение с травмами, им оказывается необходимая помощь.

Как установлено материалами уголовного дела, произошедшее стало возможным по причине ненадлежащего исполнения должностными лицами наркологического диспансера своих обязанностей.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры.

Также продолжается расследование ранее возбужденного уголовного дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Подозреваемый задержан.