После покупки квартиры, жителю Якутска стали приходить долговые квитанции

Житель города Якутска обратился в Управление госстройжилнадзора РС(Я) по вопросу неправомерного начисления задолженности за жилищно-коммунальные услуги. После приобретения квартиры новому владельцу стали приходить долговые платежные квитанции, хотя он исправно оплачивал коммунальные услуги. Оказалось, что предыдущий владелец квартиры полтора года не оплачивал счета и задолжал управляющей организации более 120 тысяч рублей.

По итогам проверки надзорный орган указал управляющей организации на нарушение жилищного законодательства и обязал произвести списание задолженности прежнего собственника. В результате заявителю открыли новый лицевой счет.

Согласно статье 153 ЖК РФ обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника с момента возникновения права собственности на жилое помещение. Таким образом, обязанность по оплате жилищно-коммунальных услуг возникает после регистрации перехода права собственности к новому собственнику. Стоит отметить, что эта норма не распространяется на оплату расходов на капитальный ремонт общего имущества.

В соответствии со статьей 158 ЖК РФ при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.

Чтобы обезопасить себя от подобной ситуации Управление госстройжилнадзора РС(Я) рекомендует при оформлении сделки купли-продажи удостовериться в отсутствии у продавца долгов за жилищно-коммунальные услуги, особенно по взносам на капитальный ремонт.