«Помоги пойти учиться!» — акция отзывчивых предпринимателей Якутска

Мы помогли пойти учиться! Так сегодня в день знаний может сказать 32 предпринимателя города Якутска. Они поддержали почин Общественной палаты республики Саха (Якутия) и директора компании «Камелек», члена Общественной палаты Ольги Григорьевой и собрали к школе 50 детей , попавших в трудную жизненную ситуацию. Акция организована отделом УУП и ПДН Межмуниципального управления МВД России «Якутское», непосредственно при организации полковника полиции Ивановой Лены Степановны.



Мы всегда должны помнить о том, что рядом с нами живут семьи, в которых дети не могут полноценно подготовиться к началу учебного года. Предприниматели — очень отзывчивые люди, всегда очень живо откликаются на такой почин. Помощь адресная, целенаправленная.

Покупали одежду и обувь по размерам, учебные предметы, канцтовары, школьные рюкзаки. Некоторые предприниматели сами съездили к семьям, узнали у детей, какие у них предпочтения, в чем они больше нуждаются, желаемые фасоны и размеры.



Например, в этом году очень сильно подорожала школьная форма. А ведь есть семьи, где не один и даже не два школьника. Естественно, что некоторым пришлось очень туго. Особенно детям, чьи родители находятся на особом учёте, ведут асоциальный образ жизни и не пекутся о своих детях.



В предверие 1 сентября дети из таких семей получили ощутимую помощь и очень сильную поддержку: прежде всего духовную. Ведь губит больше всего равнодушие, и только любовь и ласка могут сотворить добро.

Глаза и лица детей в эти дни светились от радости и счастья! И это самая главная награда для участников акции «Помоги пойти учиться!» — для предпринимателей города Якутска.



Особая благодарность клубу спортбазы и детского клуба ЯРАСТУСОСПОРТОМ, Евгению Курганскому, ассоциации отцов-якутян в Москве, Ринату Хабибуллину, Анне Маттерн, фирме « Хикари» и Марие Андреевой.

