Пойман король бродячих собак Якутска

Сегодня собаколовами мэрии Якутска был изловлен гигантский бродячий пес. При транспортировке собака умудрилась сожрать тент от машины. Легко представить, что будет с человеком, если на него нападет подобная псина. Смотрим видео https://www.instagram.com/reel/CYgO0GwIaql/?utm_source=ig_web_copy_link

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