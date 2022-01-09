09.01.2022
18:31
4758

Происшествия

Пойман король бродячих собак Якутска

Сегодня собаколовами мэрии Якутска был изловлен гигантский бродячий пес. При транспортировке собака умудрилась сожрать тент от машины. Легко представить, что будет с человеком, если на него нападет подобная псина. Смотрим видео

https://www.instagram.com/reel/CYgO0GwIaql/?utm_source=ig_web_copy_link

Источник: https://www.instagram.com/p/CYgJZTHKlOO/
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