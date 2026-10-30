Роковая ошибка в токарном цехе: Подробности взрыва в артели

Стали известны подробности взрыва газового баллона в артели «Прогресс» в Алданском районе, в результате которого погибли два человека, третий пострадавший получил ожоги.

Двум сварщикам ночной смены был выдан газовый баллон. Мужчины отнесли баллон в токарный цех, где намеревались заправить газом мелкие бытовые газовые баллончики.

В токарном цехе находилась работающая печка-буржуйка, и в результате утечки газа произошел взрыв. Третий пострадавший в этот момент заходил в цех. На месте происшествия найдены восемь маленьких бытовых баллончиков.

Артель «Прогресс» взяла на себя все материальные расходы с погребением погибших, а также оплатила проезд их родным.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью, крупный ущерб или смерть людей».

Напомним, что происшествие произошло 27 октября. По информации прокуратуры Якутии, взрыв произошел в токарном цехе предприятия. Погибли мужчины 55 и 44 лет, третий пострадавший 42 лет находится в больнице.

Огнем повреждено строение токарного цеха полностью на площади 20 кв.м.