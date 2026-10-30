Названо имя нового главы Мирнинского района

Сегодня на сессии районного Совета депутатов Александр Валинурович Басыров единогласно переизбран главой Мирнинского района на новый срок. Поздравляю Александра Валинуровича с оказанным доверием! Уверен, его опыт и знание района помогут последовательно решать задачи, стоящие перед муниципалитетом.

Мирнинский район – одна из опор экономики Якутии, его развитие имеет большое значение для всей республики. Особая сила района – в трудолюбии, профессионализме и сплочённости мирнинцев. Здесь живут и работают люди разных поколений и национальностей, бережно сохраняют традиции и воспитывают детей в уважении к родному краю.

Важно укреплять экономический потенциал района, привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру. Результаты этой работы должны быть ощутимы в повседневной жизни людей – в благоустройстве городов и посёлков, качестве социальных услуг, возможностях для работы и воспитания детей. Желаю Александру Валинуровичу крепкого здоровья, сил и успешной работы на благо жителей Мирнинского района!