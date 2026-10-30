Названо имя нового главы Мирнинского района
Названо имя нового главы Мирнинского района
Сегодня на сессии районного Совета депутатов Александр Валинурович Басыров единогласно переизбран главой Мирнинского района на новый срок. Поздравляю Александра Валинуровича с оказанным доверием! Уверен, его опыт и знание района помогут последовательно решать задачи, стоящие перед муниципалитетом.
Мирнинский район – одна из опор экономики Якутии, его развитие имеет большое значение для всей республики. Особая сила района – в трудолюбии, профессионализме и сплочённости мирнинцев. Здесь живут и работают люди разных поколений и национальностей, бережно сохраняют традиции и воспитывают детей в уважении к родному краю.
Важно укреплять экономический потенциал района, привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру. Результаты этой работы должны быть ощутимы в повседневной жизни людей – в благоустройстве городов и посёлков, качестве социальных услуг, возможностях для работы и воспитания детей. Желаю Александру Валинуровичу крепкого здоровья, сил и успешной работы на благо жителей Мирнинского района!
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