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30.10.2026 16:05
чтение: 1 мин
Якутск
#Водоканал
#водопроводные сети
#участки водоводов

Модернизация подземных артерий: Водоканал обновил водопроводные сети

Специалистами АО «Водоканал» заменено семь участков водоводов в городе Якутске

В течение 9 месяцев 2026 года специалисты АО «Водоканал» провели работы по переключению и замене семи участков водоводов в городе Якутске общей протяженностью 2476 метров, в полном объёме выполнены работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Так заменены участки водолиний «ЯГУ-1» на территории водоузла №2, «Приход№2 – Водоузел № 3», а также по ул. Строителей – ул. Песчаная – ул. Жорницкого. Заменили два аварийных участка водовода «Борисовка» диаметром 219 мм, протяженностью 12 и 60 метров.

Проведена замена водолинии «Ойунского» по ул. Дежнева и Сергеляхскому шоссе. В связи с реконструкцией перекрёстка по ул. В.П. Ефимова – ул. Хабарова проведены работы по переносу и переключению участка водовода «ЯГУ-1» диаметром 600 мм.

Кроме того, выполнено подключение многоквартирного жилого дома по ул. Петра Алексеева, 68.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду промыто и продезинфицировано 119 км водоводов, 19 резервуаров чистой воды. Проведена ревизия 293 пожарных гидрантов, 717 запорных арматур, из них 31 заменена. Очищено и отремонтировано 986 водопроводных колодцев.

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Источник: Пресс-служба АО «Водоканал» 
Фото: Пресс-служба АО «Водоканал» 

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