Какой вариант написания правильный: улица Каландарашвили или улица Каландаришвили?

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Какой вариант написания правильный?

В нескольких российских городах есть такая улица. Но как её название пишется правильно? Сначала выберите свой вариант:

Улица Каландарашвили

Улица Каландаришвили

Улица Каландрашвили

Разбираемся с экспертом, учителем русского языка Натальей Куличкиной: Правильно писать: улица Каландаришвили. Варианты «Каландрашвили» и «Каландарашвили» ошибочны. Они встречаются в объявлениях, адресах и иногда в публикациях.

Почему возникают ошибки

В фамилии много согласных подряд: «ндр», «нд», «ш», «в». Кроме того, она грузинская, поэтому русскому читателю трудно угадать, какие гласные в ней стоят. Отсюда три типичных варианта:

Каландрашвили выпадает слог «ри». Фамилию читают быстро и «проглатывают» гласную.

выпадает слог «ри». Фамилию читают быстро и «проглатывают» гласную. Каландарашвили слог «ри» заменён на «ра». Получается созвучие со словом «Каландар».

слог «ри» заменён на «ра». Получается созвучие со словом «Каландар». Каландаришвили это верное написание.

В честь кого названа улица

Улицы с этим названием посвящены Нестору Александровичу Каландаришвили (1876–1922). Он был командиром сибирских партизан. С 1904 года участвовал в революционном движении и стал известной фигурой Гражданской войны в Сибири и Якутии. Он погиб в 1922 году под Якутском. Подробнее об этом можно узнать в посвященной ему статье в Википедии.

Его именем названы улицы в нескольких городах:

Якутск

Иркутск

Улан-Удэ

Барнаул

Усть-Кут

посёлок Чернышевский (Якутия)

Во всех этих городах название пишется одинаково: Каландаришвили. Это видно по картам (2ГИС, Яндекс Карты), справочникам домов и муниципальным библиотекам. В статье Википедии о Каландаришвили есть пометка об искажённом написании «Каландарашвили» для одной из улиц.

Как запомнить

Разбейте фамилию на части: Каланд-ариш-вили. После «д» идёт «ариш», а не «раш» и не «рш».

Ещё одна подсказка: грузинские фамилии часто оканчиваются на -швили (по-грузински «ребёнок», «сын»). Примеры: Джугашвили, Окуджава (другой тип), Саакашвили, Церетели (с другим окончанием). Перед «-швили» обычно стоит гласная основы. В нашей фамилии это «и»: Каландаришвили.

Где важно писать правильно

В адресе. Ошибка может помешать найти дом в навигаторе или на картах.

Ошибка может помешать найти дом в навигаторе или на картах. В документах. Договоры, доверенности и заявления лучше оформлять с точным названием.

Договоры, доверенности и заявления лучше оформлять с точным названием. В рекламе и на сайтах. Опечатка в адресе снижает доверие и мешает поиску. Люди ищут по правильному написанию, а карты и справочники используют его.

Краткая шпаргалка

Вариант Верно? улица Каландаришвили да улица Каландарашвили нет улица Каландрашвили нет

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