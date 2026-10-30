Какой вариант написания правильный: улица Каландарашвили или улица Каландаришвили?
Какой вариант написания правильный?
В нескольких российских городах есть такая улица. Но как её название пишется правильно? Сначала выберите свой вариант:
Улица Каландарашвили
Улица Каландаришвили
Улица Каландрашвили
Разбираемся с экспертом, учителем русского языка Натальей Куличкиной: Правильно писать: улица Каландаришвили. Варианты «Каландрашвили» и «Каландарашвили» ошибочны. Они встречаются в объявлениях, адресах и иногда в публикациях.
Почему возникают ошибки
В фамилии много согласных подряд: «ндр», «нд», «ш», «в». Кроме того, она грузинская, поэтому русскому читателю трудно угадать, какие гласные в ней стоят. Отсюда три типичных варианта:
- Каландрашвили выпадает слог «ри». Фамилию читают быстро и «проглатывают» гласную.
- Каландарашвили слог «ри» заменён на «ра». Получается созвучие со словом «Каландар».
- Каландаришвили это верное написание.
В честь кого названа улица
Улицы с этим названием посвящены Нестору Александровичу Каландаришвили (1876–1922). Он был командиром сибирских партизан. С 1904 года участвовал в революционном движении и стал известной фигурой Гражданской войны в Сибири и Якутии. Он погиб в 1922 году под Якутском. Подробнее об этом можно узнать в посвященной ему статье в Википедии.
Его именем названы улицы в нескольких городах:
- Якутск
- Иркутск
- Улан-Удэ
- Барнаул
- Усть-Кут
- посёлок Чернышевский (Якутия)
Во всех этих городах название пишется одинаково: Каландаришвили. Это видно по картам (2ГИС, Яндекс Карты), справочникам домов и муниципальным библиотекам. В статье Википедии о Каландаришвили есть пометка об искажённом написании «Каландарашвили» для одной из улиц.
Как запомнить
Разбейте фамилию на части: Каланд-ариш-вили. После «д» идёт «ариш», а не «раш» и не «рш».
Ещё одна подсказка: грузинские фамилии часто оканчиваются на -швили (по-грузински «ребёнок», «сын»). Примеры: Джугашвили, Окуджава (другой тип), Саакашвили, Церетели (с другим окончанием). Перед «-швили» обычно стоит гласная основы. В нашей фамилии это «и»: Каландаришвили.
Где важно писать правильно
- В адресе. Ошибка может помешать найти дом в навигаторе или на картах.
- В документах. Договоры, доверенности и заявления лучше оформлять с точным названием.
- В рекламе и на сайтах. Опечатка в адресе снижает доверие и мешает поиску. Люди ищут по правильному написанию, а карты и справочники используют его.
Краткая шпаргалка
|Вариант
|Верно?
|улица Каландаришвили
|да
|улица Каландарашвили
|нет
|улица Каландрашвили
|нет
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