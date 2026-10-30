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30.10.2026 09:35
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дежурный прокурор
#Огонь не пощадил

Огонь не пощадил: Пострадавший доставлен в больницу

Информация от 29 октября 2026 года

Огонь не пощадил: Пострадавший доставлен в больницу

Дежурный прокурор

В республике за сутки зарегистрированы 5 преступлений, расследование по ним уголовных дел и проведение процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В г. Якутске поступило заявление о краже со счета 60 тыс. рублей. В Мегино-Кангаласском районе сообщено о хищении путем обмана 1,5 млн рублей под видом продажи земельного участка. В Усть-Алданском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении средств социальной помощи в сумме 350 тыс. рублей.

В г. Якутске пресечено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, в Ленском районе выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В столице региона сообщено о возгорании деревянного гаража по ул. Тихонова, в его результате с ожогами госпитализирован мужчина, 1968 г.р.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 6 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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