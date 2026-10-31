Страшная авария: молодые женщины погибли в перевернувшейся иномарке
Погибли молодые женшины — в ночь на 31 октября в поселке Витим Ленского района произошла трагедия. Около двух часов ночи 31-летняя женщина ехала за рулем Toyota Corolla по улице Ленина. В какой-то момент она не справилась с управлением: машина вылетела с дороги и перевернулась.
К сожалению, спасти пострадавших не удалось. 30-летняя пассажирка погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Водитель получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. В результате аварии погибли две молодые женщины.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства этой аварии, сообщает @yakutsk_vecherniy с ссылкой на Госавтоинспекцию Якутии.
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