Нападение медведя-шатуна: как женщины чудом спаслись от разъяренного хищника

Нападение медведя-шатуна в Эвено-Бытантайском районе: как женщины чудом спаслись от разъяренного хищника

В отдаленном Эвено-Бытантайском районе Якутии произошла пугающая встреча человека и дикой природы. Местные охотники были вынуждены ликвидировать агрессивного медведя-шатуна, который напал на автомобиль с двумя женщинами вблизи села Саккырыр. К счастью, благодаря хладнокровию пострадавших и оперативным действиям местных жителей, трагедии удалось избежать. Об этом инциденте сообщил охотничий и рыбацкий канал @sakhahunter, разместив фото ликвидированного хищника.

Спасение за считанные секунды

Инцидент произошел, когда две местные жительницы решили поехать на автомобиле к реке. В какой-то момент они заметили, как прямо на них из леса несется огромное коричневое пятно. Осознав, что это разъяренный медведь, женщины в панике бросились к машине. Им удалось запрыгнуть в салон и заблокировать двери буквально за доли секунды до того, как хищник оказался у автомобиля.

Зверь был крайне агрессивен. Он начал яростно бить по кузову машины тяжелыми лапами и скрести когтями металл, пытаясь добраться до людей. К счастью, женщинам удалось не поддаться панике. Они начали непрерывно сигналить клаксоном. Громкий и резкий звук в итоге испугал хищника, и он был вынужден отступить.

Оперативная реакция охотников

Испуганные, но живые женщины тут же сообщили о произошедшем. Местные охотники оперативно отреагировали на вызов. Понимая, что голодный шатун представляет смертельную опасность не только для них, но и для всего села, мужчины выехали на место и застрелили опасного зверя, полностью обезопасив округу.

Еще одного шатуна пристрелили в Томпо

В Томпонском улусе охотники застрелили бурого медведя, который бродил недалеко от населённых пунктов. Хищника неоднократно замечали в районе реки Восточная Хандыга. Медведь находился недалеко от базы коневодов, проявлял агрессию, что вызвало опасение и бурого ликвидировали, чтобы избежать опасной стычки, сообщил 29 октября «Томпонский вестник», опубликовав фото.

В России участились случая нападения медведей

Этой осенью хищники загрызли двух мужчин, собиравших ягоды в Иркутской области, залезли прямо в дом к женщине в Красноярском крае и убили сторожа на автостоянке в Енисейском округе. Ещё один хищник напал на отца российского хоккеиста Андрея Кузьменко во время рыбалки в Тыве — мужчина выжил.

По данным Минприроды, в 2026 году от косолапых пострадали 59 человек, шестеро погибли в Красноярском крае.

В Сибири и на Дальнем Востоке с начала года ликвидированы не менее 3,44 тыс. опасных особей. В регионах Сибирского ФО охотниками и сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы не менее 2,208 тыс. хищников. По этому показателю лидирует Красноярский край, где по данным регионального Минприроды на 8 октября, обезврежены 898 медведей. По данным региональных правительств, в Иркутской области ликвидированы не менее 414 бурых медведей, в Туве — 263, в Хакасии — 204, сообщает ТАСС.

Опасные медведи в Якутии

Стоит отметить, что по сравнению с соседними регионами, Якутия наименее пострадала от нападений хищника. Минэкологии Якутии сообщило в конце сентября о ситуации с регулированием численности бурого медведя на территории республики: выдано 341 разрешение на отстрел в отношении 614 особей. Фактически в Якутии ликвидировано 188 (по данным республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства).

Зафиксирован 1 случай нападения медведя на человека, который, к счастью, не имел летального исхода. Второй случай описан выше — нападения шатуна на автомобиль с женщинами.

Сложная обстановка сохраняется в ряде районов, в частности в Мирнинском, Сунтарском и Оленекском. Основной причиной повышенной активности хищников и их выхода к человеческому жилью стал неурожай дикорастущих ягод и других кормов, вызванный лесными пожарами в летний период.

Почему шатуны так опасны?

Медведи-шатуны — это особи, которые по каким-то причинам (чаще всего из-за нехватки жировых запасов) не легли в зимнюю спячку. Зимой и ранней весной они особенно голодны, истощены и непредсказуемы. В поисках пропитания такой зверь может выходить к людям, нападать на скот и даже на автомобили, проявляя крайнюю степень агрессии. Именно поэтому встречи с ними в дикой природе считаются крайне опасными, а подобных особей принято незамедлительно отстреливать ради безопасности населения.

Обнаглевший медведь загрыз собаку и не уходил…

Началась охота на медведей! За каждого добытого хищника теперь будут платить