Владимир Индигирский о лучшем аккомпаниаторе Якутии — баянисте Николае Стручкове

Музыковед Владимир Индигирский эксклюзивно для SakhaLife рассказывает о тех, кто самозабвенно служит Музыке. На этот раз маэстро рассказывает о баянисте Николае Стручкове из северного Абыйского края Якутии.

Ныне выступление баянистов в концертных залах — дело вполне обычное. Однако шесть десятилетий назад об этом серьезно и подумать было нельзя.

Но были единицы. Например, о легендарном виртуозном аккомпаниаторе Анатолии Черемных с большим благоговением рассказывал мне в 90-х годах заслуженный артист Якутии, певец Александр Алексеев.

О поразительном музыкальном баянисте Гелярии Сидоркевиче, муже и соавторе известной мелодистки Ольги Ивановой, отмечали все любители музыки, кто хоть раз слушал её мелодичные песни под его аккомпанемент.

Музыкант Николай Стручков, продолживший славную традицию концертмейстерской игры, утвердил особую красочность звучания инструмента, способствовавшего всеохватной влюбленности в этот русский народный музыкальный инструмент, всеми любителями музыки северного Абыйского края.

Данная публикация посвящается к 75-летию со дня рождения и 65-летию творческой деятельности заслуженного работника культуры Республики Саха, Почётного гражданина Абыйского улуса РС (Якутия) — Николая Дмитриевича СТРУЧКОВА — человека, чье творчество есть запоминающаяся страница в истории культурной жизни Республики.

Коля родился третьим ребёнком 1 ноября 1951 года в селе Абый Абыйского района ЯАССР. Отец — заслуженный работник торговли РСФСР — Дмитрий Дмитриевич, мать — Акулина Пантелеймоновна.

1 сентября 1959 года папа купил сыну-первокласснику гармошку, развившую в мальчике любопытство к инструменту и тягу к музыке, нацелившую с той поры посвящению себя баянному искусству.

Мало помалу, времяпровождение с любимым баяном, помощь школьной учительницы пения Прасковьи Семёновны Ефимовой, выступления в клубной самодеятельности перед жителями посёлка Дружины, баян в руках мальчишки — стал звучать по-особому, неся людям радость.

Более того, летом в 1967-м году Колю отправили в знаменитый всесоюзный лагерь «Орленок», где он познакомился со студентом музыкального училища, баянистом — Валерианом Емельяновым, давшему Абыйскому мальчику свои первые мастер-классы.

В 1968 году прилежание, дисциплина, подбор песни подростка на баяне сразили композитора Германа Комракова, командированного в Абыйский район. По его совету и протеже Коля Стручков вскоре станет студентом музыкального училища.

Но его предварительно прослушают маститые, авторитетные педагоги училища: Сергей Александрович Чжан и Николай Иванович Кисленко. Поступив в музыкальное училище, после наставлений старших, Николай признавался, что «…занимался на баяне по 8-9 часов в день, приходилось вставать в 3-4 часа ночи и пешком идти в училище. Каждый раз с нетерпением ожидал субботу и воскресенье, чтобы вволю отзаниматься в выходные дни».

По окончании музучилища в 1973 году, прилежный и дисциплинированный выпускник поступает в Уральскую Государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского, в класс Т. Н. Запорожец, затем у засл. работника культуры РСФСР Л. З. Болковского и В.Т.Месилова.

Отметим, что однокурсником и другом по учёбе стал Николай РОМАНЬКО, ныне — народный артист РСФСР, профессор.

По окончании консерватории в 1978 году, Николай возвратится в Якутск и войдёт в большой преподавательский состав музыкального училища, по классу баяна и дирижирования, став активным участником музыкально-культурных мероприятий города и республики.

Неудивительно, что все ведущие музыканты и исполнители того периода были выпускниками Уральской консерватории и слёзно просили своего однокурсника перед выступлением помочь им с аккомпанементом.

Служба в Советской Армии

Необходимо отметить, что успеху нового аккомпаниатора Якутии способствовало обстоятельство, что в баянном искусстве в тот период большой популярностью стал пользоваться готово-выборный баян, кардинально расширивший тембровые и динамические возможности инструмента. Видимо с этим фактором были связаны триумфальные успехи Николая Дмитриевича, когда зрители аплодировали не только вокалисту, но и его аккомпаниатору — баянисту.

«Я твердо уверен, что на первом месте у музыканта должно быть его умение видеть жизнь во всем её многообразии и красоте, умение отбирать из огромного потока жизненных впечатлений главное, поистине новое, ценное,» — считает Н.Стручков.

Так и работал и поныне работает Николай Стручков, постигая новое, ценное, со всей душой, как это было в пору его молодости, когда его деятельность была отмечена в оркестре народного ансамбля песни и танца «Сарыал» (1970-е годы), Государственного ансамбля танца Якутии (1980-ые годы), танцевального ансамбля «Абыйчаана», в студии звукозаписи на Белой Горе, ВИА «»Северное сияние» (1990-ые годы), вокального ансамбля медицинских работников «Ыра санаа» (2000-ые годы).

Его энтузиазм не знает границ и сейчас, когда он занимается с любительским ансамблем «Дьиэрэй» (Арчы Дьиэтэ, 2026) и учащимися хореографического отделения ДШИ№2 г. Якутска.

ВИА «Северное сияние»

Подчеркнём, что работая в педагогическом колледже Н. Стручков провёл значительную работу по созданию музыкально-педагогического репертуара для баяна, на основе национального материала. Например, им созданы сборники «Песни якутских композиторов и мелодистов», «Песни для малышей, мультимедийный песенник «50 детских песен», отличающиеся профессиональным подбором вокальных произведений, где учтено мягкое голосоведение и тематическая направленность.

Напомним, что в 2010 году Н. Стручков был назначен директором городской музыкальной школы, награжденная в тот период почётным знаком «Событие года». Более того, за время его работы был произведён капитальный ремонт школы, началась системная работа по переименованию в Детскую школу искусств, где из деревянного здания по ул. Сергеляхская, 10 она переехала в 202 микрорайон, где впоследствии отметит своё новоселье в 203 микрорайоне — по улице Владимира Ларионова, 12а.

С коллективом ДШИ№2 в 2014 году

А что касается гастрольной деятельности Н.Стручкова, то она продолжается более полувека, где центр тяжести и ответственности выступления артиста ложится на его концертмейстерские плечи.

Именно с его покоряющих баянных переливов начинается пение артиста, где вдохновенно звучат произведения композиторов, мелодистов Якутии, прекрасные образцы русской и якутской народной песни.

Подтверждаю, что в 2025 году его баянно-концертмейстерское искусство было тепло принято в Нижнем Новгороде и в Москве.

От себя добавлю, что с его выразительным искусством концертмейстерской игры знакомы все титулованные артисты, популярные певцы художественной самодеятельности, отмечающие высокий профессиональной уровень, вдохновение, культуру музыканта.

Доскональное знание природы якутской песни, неустанное «вживание» в неё, глубокая и художественная убежденность, техничность, мягкость звука позволяют музыканту неукоснительно добиться воплощения своих творческих намерений, мгновенно передающиеся на вдохновенное исполнение артистов.

«С хорошим певцом, — говорит Стручков, — песня оживает, становится увлекательной, доходчивой, заражает волнением человеческие сердца и даже потрясает воображение. А хорошо исполненная песня способна надолго сохраниться в сердцах людей, выражая радость, затаенные интимные чувства, переживания».

Повторю, что на протяжении многих десятилетий Николай Дмитриевич был партнером любимых артистов Якутии: Натальи Трапезниковой, Раисы Захаровой, Марины Поповой, Александра Алексеева, Нины Чигирёвой, Александра Самсонова, Александра Таразанова, Ивана Степанова, Аркадия Алексеева, Людмилы Бережновой, Алевтины Лукиновой, Валентины Яковлевой, Марии Стручковой, Екатерины Ребровой и других.

С особой гордостью баянист отмечает вокальное творчество нынешних артистов театра оперы и эстрады: Айталину Адамову, Альбину Борисову, Марину Силину, Юрия Баишева, Николая Попова, Григория Петрова, Прокопия Неустроева, Владимира Павлова , Варвару Аманатову, Николая Спиридонова и других.

Народная артистка России, народная артистка Республики Саха (Якутия), золотая медалистка Международного музыкального конкурса им. П. И. Чайковского — Айталина АДАМОВА.

«Николай Дмитриевич очень светлый, с позитивной энергетикой человек. Это очень большой профессионал своего дела, поэтому с таким аккомпаниатором очень комфортно работать. Во время выступления с ним я с каждым разом убеждаюсь в его огромном музыкантском опыте, в его ансамблевом чутье. Он прекрасно чувствует солиста, помогает ему, в его игре всё выверено: нюансировка, проигрыши, кульминация, гармония, динамика. Повторю, что это редкий концертмейстер с искренним, доброжелательным характером, помогающий певцу думать об исполняемом произведении. Желаю высокопрофессиональному баянисту — аккомпаниатору крепкого здоровья, семейного благополучия. творческих удач!».

Народный и заслуженный артист РС(Я), ведущий солист оперного театра Юрий БАИШЕВ.

«Я очень рад торжеству, посвященному Николаю Дмитриевичу! Поздравляю его с огромной светлой датой, с большим творческим багажом, простым человеческим теплом, исходящего от него. Наши творческие пути очень много раз пересекались на разных сценах, больших и малых, далеких и не очень, где с ЕГО стороны всегда была ощутима его огромная поддержка как музыканта, как аккомпаниатора, как творческого наставника и просто старшего брата. Прекрасный музыкант, прекрасный жизнелюбивый человек. Живя и работая рядом с такими людьми, мы многому учимся у них. Крепко обнимаю. Убай — махтал!».

Как видите, наш баянист всегда рад помочь, поддержать любого талантливого человека, ансамбль, коллектив.

Вот как говорила о нашем музыканте землячка, прославленная Абыйская певица Людмила Бережнова — Ильяхова: «Я знакома с Николаем Дмитриевичем с самой юности. И с той поры в нём сохранилась его цельность, благородство, музыкальность, поэтичность. Это Абыйское дарование — наше достоинство и гордость, где в его игре гармонично сочетается безукоризненная техничность, филигранная отделка, безупречный вкус и то свойство, которым обладают только особенно одаренные натуры, — это способность одинаково неотразимо воздействовать на широкого зрителя и на высококвалифицированного музыканта. Мне повезло, что в моей судьбе был и остался мой дорогой земляк, мой любимый аккомпаниатор — Николай Дмитриевич!».

Итак, к чему бы ни прикасался этот одаренный человек, художник, всюду оставляет о себе незабываемое впечатление. И каждую грань моего героя пронизывает его богатая натура, щедрое сердце, музыкантская солидарность.

В чем заключается секрет неотразимой привлекательности аккомпаниаторского искусства Николая Стручкова? Конечно же, в высоком мастерстве, одухотворенности, красоте звука, глубокой осмысленности исполнения, эмоциональной насыщенности, благородстве манеры, уважительное отношение к зрителю.

С Главой РС(Я) А. С. Николаевым

И сегодня мой герой материала с подлинным горением и энтузиазмом приглашает на свой юбилейный концерт, посвященный к 75-летию со дня рождения, где опытный баянист будет извлекать звуки поразительной красоты, отвечающий его порывам, отражающих широту аласов, русских полей, северные просторы. Концерт состоится в здании ДШИ№2 по адресу: по улице Вл. Ларионова, 12а. Конечная остановка: 3, 17. Начало в 15 часов.

Мне остаётся добавить, что творчество Николая Стручкова получило широкое признание в республике. Он является заслуженным работником культуры Якутии, имеет звание Почётного гражданина Абыйского улуса РС(Я). Награжден знаками: «За вклад в развитие баянного искусства», «Признание заслуг в области культуры и искусства города», Якутской городской думы.

С земляками на пл. Республики Саха (Якутия)

И сегодня, находясь на посту лучшего аккомпаниатора Якутии, он делает немало авторских обработок для баяна и оркестра с целью активизации творческой деятельности своих коллег- баянистов, оставаясь достойным примером для будущей смены молодых талантов Республики Саха (Якутия).

С юбилейным 75-летним Днём рождения, Николай Дмитриевич!

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Заслуженный работник культуры РС(Я), Член Союза журналистов РФ, Музыкальный обозреватель.