Кроссворд по географии: Угадай столицу одной из стран по буквам
Кроссворд по географии: успеете назвать столицу, пока не открыли ответ?
География — это не просто школьный предмет, а ключ к пониманию нашего мира. Знание столиц и стран помогает в путешествиях, делает общение более разнообразным и позволяет свободно ориентироваться в новостях о событиях по всему земному шару. Тем более что в 2025 году путешествовать стали ещё активнее, и понимание географии стало ещё более востребованным навыком.
А если превратить географию в увлекательную игру? Предлагаем вам проверить свои знания с помощью короткого кроссворда, который придумал автор SakhaLife Анастасия Новгородова!
Задание: угадай столицу
Вам дано название столицы одной из стран мира. Но некоторые буквы скрыты:
_ _ П Е _ _ А _ _ Н
Ваша задача: за 10 секунд угадать, какая это столица!
Воспользуйтесь подсказками, если нужно:
- Столица европейской страны
- В этом городе можно увидеть Русскую деревню с настоящими медведями
- Город связан с Андерсеном, который писал сказки о Русалочке
- Букв в слове — десять, из них видно четыре
Не спешите смотреть ответ. Попробуйте восстановить недостающие буквы самостоятельно.
Ответ: Копенгаген
Правильное название — Копенгаген. Это столица Дании, расположенная на острове Зеландия.
Полное слово выглядит так: К О П Е Н Г А Г Е Н
Если вы угадали за 10 секунд — ваши географические знания в отличной форме! Если нет — не расстраивайтесь, ниже вы найдёте интересные факты об этом городе и стране, которые помогут запомнить ответ надолго.
Интересные факты о Дании и Копенгагене
- Русские медведи в центре города. В Копенгагене есть уникальный парк «Русская деревня», где на воле обитают два белых медведя — подарок российского президента. Это единственный зоопарк в мире, где можно увидеть белых медведей в таком климате.
- Родина Русалочки. Памятник маленькой Русалочке — один из самых узнаваемых в мире. Он установлен на набережной и ежегодно привлекает миллионы туристов со всей планеты.
- Самая счастливая страна мира. Дания стабильно входит в пятёрку стран с самым высоким уровнем счастья жителей по данным ООН. Секрет — комфортный климат, развитая инфраструктура и культура хюгге — уюта и умиротворённости.
- Название города переводится как «торговый порт». Оно происходит от стародатских слов кафн (торговля) и хавн (гавань), что точно описывает историческую сущность Копенгагена как важнейшего торгового центра Северной Европы.
- Один из самых велосипедных городов мира. В Копенгагене велосипедов больше, чем автомобилей. Жители ездят на работу, в магазины и на свидания на велосипедах даже зимой.
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