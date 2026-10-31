Кроссворд по географии: Угадай столицу одной из стран по буквам

Кроссворд для путешественников: найдите столицу по фрагменту названия

Кроссворд по географии: успеете назвать столицу, пока не открыли ответ?

География — это не просто школьный предмет, а ключ к пониманию нашего мира. Знание столиц и стран помогает в путешествиях, делает общение более разнообразным и позволяет свободно ориентироваться в новостях о событиях по всему земному шару. Тем более что в 2025 году путешествовать стали ещё активнее, и понимание географии стало ещё более востребованным навыком.

А если превратить географию в увлекательную игру? Предлагаем вам проверить свои знания с помощью короткого кроссворда, который придумал автор SakhaLife Анастасия Новгородова!

Задание: угадай столицу

Вам дано название столицы одной из стран мира. Но некоторые буквы скрыты:

_ _ П Е _ _ А _ _ Н

Ваша задача: за 10 секунд угадать, какая это столица!

Воспользуйтесь подсказками, если нужно:

Столица европейской страны

В этом городе можно увидеть Русскую деревню с настоящими медведями

Город связан с Андерсеном, который писал сказки о Русалочке

Букв в слове — десять, из них видно четыре

Не спешите смотреть ответ. Попробуйте восстановить недостающие буквы самостоятельно.

Ответ: Копенгаген

Правильное название — Копенгаген. Это столица Дании, расположенная на острове Зеландия.

Полное слово выглядит так: К О П Е Н Г А Г Е Н

Если вы угадали за 10 секунд — ваши географические знания в отличной форме! Если нет — не расстраивайтесь, ниже вы найдёте интересные факты об этом городе и стране, которые помогут запомнить ответ надолго.

Интересные факты о Дании и Копенгагене

Русские медведи в центре города. В Копенгагене есть уникальный парк «Русская деревня», где на воле обитают два белых медведя — подарок российского президента. Это единственный зоопарк в мире, где можно увидеть белых медведей в таком климате.

В Копенгагене есть уникальный парк «Русская деревня», где на воле обитают два белых медведя — подарок российского президента. Это единственный зоопарк в мире, где можно увидеть белых медведей в таком климате. Родина Русалочки. Памятник маленькой Русалочке — один из самых узнаваемых в мире. Он установлен на набережной и ежегодно привлекает миллионы туристов со всей планеты.

Памятник маленькой Русалочке — один из самых узнаваемых в мире. Он установлен на набережной и ежегодно привлекает миллионы туристов со всей планеты. Самая счастливая страна мира. Дания стабильно входит в пятёрку стран с самым высоким уровнем счастья жителей по данным ООН. Секрет — комфортный климат, развитая инфраструктура и культура хюгге — уюта и умиротворённости.

Дания стабильно входит в пятёрку стран с самым высоким уровнем счастья жителей по данным ООН. Секрет — комфортный климат, развитая инфраструктура и культура хюгге — уюта и умиротворённости. Название города переводится как «торговый порт». Оно происходит от стародатских слов кафн (торговля) и хавн (гавань), что точно описывает историческую сущность Копенгагена как важнейшего торгового центра Северной Европы.

Оно происходит от стародатских слов кафн (торговля) и хавн (гавань), что точно описывает историческую сущность Копенгагена как важнейшего торгового центра Северной Европы. Один из самых велосипедных городов мира. В Копенгагене велосипедов больше, чем автомобилей. Жители ездят на работу, в магазины и на свидания на велосипедах даже зимой.

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