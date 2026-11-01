Кроссворд по географии: Угадай столицу страны по этим буквам
Угадай столицу по буквам: кроссворд, который проверит ваши знания географии
География помогает понимать, как устроен мир: где находятся страны, какие у них климат, культура и история. Знание карты делает новости понятнее, а разговор о политике и экономике глубже.
Путешествия дополняют эту картину. Поездка в другую страну показывает то, что не расскажет учебник: как люди живут, что едят, как строят города. Каждая столица хранит историю государства, поэтому знакомство с ней часто становится первым шагом к интересу к миру.
Автор SakhaLife Анастасия Новгородова предлагает решить географический кроссворд на знание столиц стран мира. Она поможет проверить знания и быстро вспомнить названия столиц.
Задача: угадайте столицу за 10 секунд
Перед вами название столицы одной из стран мира. Часть букв скрыта:
_ _ _ К _ О _ _ М
У вас есть 10 секунд. Попробуйте угадать название самостоятельно.
Подсказка: это столица европейского государства, которое известно архипелагом, нобелевскими церемониями и мебельной компанией из своей страны.
Ответ
Скрытое слово — Стокгольм. Это столица Швеции, одной из крупнейших стран Северной Европы.
Проверка по буквам:
- С Т О К Г О Л Ь М
- 9 букв, совпадение на позициях 4, 6 и 9
Интересные факты о Швеции и её столице
- Стокгольм стоит на 14 островах. Город соединён мостами и паромами, а вода занимает значительную часть его территории.
- Швеция насчитывает десятки тысяч островов. Стокгольмский архипелаг включает около 30 000 островов, islets и скал, но точное число зависит от способа подсчёта.
- Здесь вручают Нобелевские премии. Премии по физике, химии, медицине, литературе и экономике вручают в Стокгольме. Нобелевскую премию мира вручают в Осло.
- Старый город Гамла стан сохранился с XIII века. Его узкие улочки и разноцветные дома привлекают туристов со всего мира.
- Корабль «Ваза» затонул в 1628 году во время первого плавания. Его подняли почти через 330 лет, в 1961 году. Сегодня он выставлен в музее в Стокгольме и считается одним из самых известных музейных экспонатов Швеции.
- Метро Стокгольма называют самой длинной художественной галереей в мире: многие станции украшены мозаиками, картинами и скульптурами.
- В Швеции действует право свободного доступа к природе (allemansrätten). Оно позволяет гулять, собирать ягоды и грибы и разбивать палатку на чужой земле при соблюдении правил.
Часто задаваемые вопросы
Какая столица Швеции?
Столица Швеции — Стокгольм.
Сколько островов в Стокгольме?
Город расположен на 14 островах. Стокгольмский архипелаг насчитывает около 30 000 островов и скал.
Где вручают Нобелевские премии?
Большинство Нобелевских премий вручают в Стокгольме. Премию мира вручают в Осло.
Почему эту головоломку стоит решать?
Она тренирует память на географические названия и помогает быстрее ориентироваться в мире столиц.
Вывод: Стокгольм — столица, которую легко узнать по архипелагу, истории и культуре. Попробуйте такую же головоломку с другими столицами и проверьте, сколько из них вы знаете.
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