В Якутске годовалая малышка госпитализирована с ожогами
В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.
В Мегино-Кангаласском районе из своего дома в с. Бедеме с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован мужчина, 1957 г.р. Подозреваемый установлен.
В г. Удачный выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В г. Якутске госпитализирована с ожогами девочка, 2025 г.р., которая опрокинула на себя стакан с кипятком.
В Ленском районе возле дома по ул. Ленина п. Витим, женщина, 1995 г.р., управляя а/м «Тойота Королла» не имея прав, не справившись с управлением совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и женщина пассажир, 1996 г.р., скончались.
Задержаны за сутки 15 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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