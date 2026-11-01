В Якутске годовалая малышка госпитализирована с ожогами

В республике за сутки зарегистрированы 3 преступления, проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Мегино-Кангаласском районе из своего дома в с. Бедеме с проникающим ножевым ранением грудной клетки госпитализирован мужчина, 1957 г.р. Подозреваемый установлен.

В г. Удачный выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В г. Якутске госпитализирована с ожогами девочка, 2025 г.р., которая опрокинула на себя стакан с кипятком.

В Ленском районе возле дома по ул. Ленина п. Витим, женщина, 1995 г.р., управляя а/м «Тойота Королла» не имея прав, не справившись с управлением совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и женщина пассажир, 1996 г.р., скончались.

Задержаны за сутки 15 водителей управлявших транспортом в состоянии опьянения.