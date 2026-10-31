Происшествия пятницы: половое преступление и поножовщина
За сутки в Якутии произошло четыре серьезных преступления: все они взяты на контроль прокуратурой
За минувшие сутки в республике зарегистрировано четыре преступления. Прокуратура уже взяла ход процессуальных проверок и расследование этих уголовных дел под свой строгий контроль, сообщает пресс-служба ведомства.
В Чурапчинском районе зафиксировано тяжкое преступление против половой неприкосновенности; подробности этого дела пока не разглашаются в интересах следствия.
В Якутске, во дворе дома на проспекте Михаила Николаева, произошла поножовщина. 37-летний мужчина получил тяжелое ножевое ранение и был экстренно госпитализирован. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
В городе Мирном жертвой интернет-мошенников стал местный житель. Он перевел 374 тысячи рублей за покупку квадроцикла через сайт объявлений, но в итоге остался и без денег, и без техники. Полиция возбудила дело о мошенничестве.
Тем временем в столице региона полицейским удалось вовремя пресечь преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Есть и хорошие новости: за прошедшие 24 часа на дорогах республики не было зарегистрировано ни одной аварии с погибшими. Однако полиция продолжает жестко бороться с пьянством за рулем: за сутки были задержаны шесть нетрезвых водителей.
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