Провалилась на ровном месте: Выдала странная походка

В Якутске полицейские задержали 20-летнюю уроженку Алтая с синтетическим наркотиком для личного потребления

Наряд патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское», находясь на маршруте патрулирования, заметил на Вилюйском тракте подозрительное поведение девушки, которая взволнованно смотрела по сторонам. При виде сотрудников полиции она попыталась скрыться, но была остановлена для проверки.

В ходе личного досмотра в кармане ее куртки полицейские обнаружили свёрток с белым кристаллообразным порошком. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством — производным N-метилэфедрона PVP (α-пирролидиновалерофенон) массой более 2 граммов.

Задержанная призналась, что является наркопотребителем и приобрела для себя разовые дозы синтетического наркотика через тайник в лесу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ближайшее время будет избрана мера пресечения.

