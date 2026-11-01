Кроссворд по географии: угадай остров по трём буквам

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Кроссворд по географии

Головоломка для путешественников: какое название скрывается за пропусками?

Сможете назвать остров за 10 секунд, не заглядывая в ответ?

Острова бывают разными: одни затеряны среди океанских волн, другие знакомы нам по книгам, фильмам и урокам географии. Но даже известное название бывает непросто узнать, если почти все буквы в нём спрятаны.

Предлагаем ненадолго отвлечься от повседневных дел и проверить свою географическую память. Учитель географии Борис Захаров загадал слово, название острова. Перед вами всего три открытые буквы. Хватит ли их, чтобы найти ответ?

Задание: угадай остров

В названии одного из островов мира пропущены буквы:

_ _ _ И _ _ Б _ И _ _ _ _ _

Ваша задача — за 10 секунд восстановить название!

Если ответ пока не приходит в голову, воспользуйтесь подсказками:

Остров расположен у северо-западного побережья Европы.

На нём находятся Англия, Шотландия и Уэльс.

Здесь можно увидеть знаменитый Стоунхендж.

В названии 14 букв, из которых открыты только три.

Не торопитесь смотреть решение. Попробуйте мысленно подставить недостающие буквы — возможно, вы уже почти разгадали слово!

Ответ: Великобритания

Правильный ответ — Великобритания. Это крупнейший остров Британских островов, омываемый водами Атлантического океана и его морей.

Полное название выглядит так:

В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я

Успели за 10 секунд? Отличный результат! Если понадобились подсказки — ничего страшного. Несколько интересных фактов помогут лучше запомнить этот остров.

Интересные факты о Великобритании

1. Самый большой остров Европы.

Великобритания превосходит по площади Исландию и Ирландию. При этом крупнейшим островом мира остаётся Гренландия.

2. Остров и государство — не одно и то же.

На острове Великобритания расположены Англия, Шотландия и Уэльс. Соединённое Королевство также включает Северную Ирландию, которая находится на соседнем острове Ирландия.

3. Здесь находится загадочный Стоунхендж.

Знаменитое каменное сооружение на юге Англии создавали в несколько этапов тысячи лет назад. Его назначение до сих пор остаётся предметом научных исследований.

4. Самая высокая вершина — Бен-Невис.

Эта гора расположена в Шотландии. Её высота составляет 1345 метров — достаточно, чтобы на вершине даже летом сохранялись участки снега.

5. Остров связан с материком подводным тоннелем.

Железнодорожный тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию с Францией. Значительная часть маршрута проходит под морским дном.

А вы узнали остров сразу или догадались только после подсказок? Поделитесь своим результатом!

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