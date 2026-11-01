Кроссворд по географии: угадай остров по трём буквам
Головоломка для путешественников: какое название скрывается за пропусками?
Сможете назвать остров за 10 секунд, не заглядывая в ответ?
Острова бывают разными: одни затеряны среди океанских волн, другие знакомы нам по книгам, фильмам и урокам географии. Но даже известное название бывает непросто узнать, если почти все буквы в нём спрятаны.
Предлагаем ненадолго отвлечься от повседневных дел и проверить свою географическую память. Учитель географии Борис Захаров загадал слово, название острова. Перед вами всего три открытые буквы. Хватит ли их, чтобы найти ответ?
Задание: угадай остров
В названии одного из островов мира пропущены буквы:
_ _ _ И _ _ Б _ И _ _ _ _ _
Ваша задача — за 10 секунд восстановить название!
Если ответ пока не приходит в голову, воспользуйтесь подсказками:
- Остров расположен у северо-западного побережья Европы.
- На нём находятся Англия, Шотландия и Уэльс.
- Здесь можно увидеть знаменитый Стоунхендж.
- В названии 14 букв, из которых открыты только три.
Не торопитесь смотреть решение. Попробуйте мысленно подставить недостающие буквы — возможно, вы уже почти разгадали слово!
Ответ: Великобритания
Правильный ответ — Великобритания. Это крупнейший остров Британских островов, омываемый водами Атлантического океана и его морей.
Полное название выглядит так:
В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я
Успели за 10 секунд? Отличный результат! Если понадобились подсказки — ничего страшного. Несколько интересных фактов помогут лучше запомнить этот остров.
Интересные факты о Великобритании
1. Самый большой остров Европы.
Великобритания превосходит по площади Исландию и Ирландию. При этом крупнейшим островом мира остаётся Гренландия.
2. Остров и государство — не одно и то же.
На острове Великобритания расположены Англия, Шотландия и Уэльс. Соединённое Королевство также включает Северную Ирландию, которая находится на соседнем острове Ирландия.
3. Здесь находится загадочный Стоунхендж.
Знаменитое каменное сооружение на юге Англии создавали в несколько этапов тысячи лет назад. Его назначение до сих пор остаётся предметом научных исследований.
4. Самая высокая вершина — Бен-Невис.
Эта гора расположена в Шотландии. Её высота составляет 1345 метров — достаточно, чтобы на вершине даже летом сохранялись участки снега.
5. Остров связан с материком подводным тоннелем.
Железнодорожный тоннель под Ла-Маншем соединяет Великобританию с Францией. Значительная часть маршрута проходит под морским дном.
А вы узнали остров сразу или догадались только после подсказок? Поделитесь своим результатом!
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