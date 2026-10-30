Положил «пушку» на стойку: курьезное ограбление ресторана в Якутии

В городе Мирный (Республика Саха) сотрудники Росгвардии задержали местного жителя за попытку разбоя в охраняемом ресторане, куда они прибыли после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

Администратор заведения сообщила приехавшему наряду, что агрессивный посетитель настойчиво требовал от бармена алкоголь. В качестве аргумента мужчина положил на барную стойку предмет, который выглядел как настоящее оружие. Испугавшись за безопасность персонала и гостей, сотрудники ресторана немедленно вызвали охрану.

Росгвардейцы оперативно обезвредили нарушителя. В ходе осмотра выяснилось, что в руках у него был игрушечный пистолет. Горе-налетчика передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и правовой оценки его действий.