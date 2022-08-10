Видео: Погоня в Якутске! Автоинспекторы задержали нарушителя

В Якутске в ходе патрулирования на улице Чайковского экипаж ДПС заметил автомобиль, который двигался, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД потребовали от водителя остановиться, однако он, игнорируя законные требования полицейских, увеличил скорость и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Уходя от преследования, нарушитель двигался на большой скорости, выезжал на полосу встречного движения, проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора, создавая тем самым реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.

После непродолжительной погони инспекторами в ходе слаженной работы удалось остановить нарушителя в районе 17 квартала. За рулём находился мужчина с явными признаками опьянения, но от процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

За невыполнение законного требования полицейских об остановке транспортного средства в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 12.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Кроме того, гражданин привлечён административной ответственности по статьям 19.3, 12.26.1 КоАП РФ.

Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция просит всех, кому не безразлична безопасность родных и близких, сообщать о нетрезвых автомобилистах и водителях, неадекватно ведущих себя на дороге. Сообщив по номерам телефонов: 127, 47-35-69, 35-22-22 дежурная часть ГИБДД или 02, возможно, вы спасете чью то жизнь!